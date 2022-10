Yahaira Plascencia explica por qué su música no suena en las radios: "No ha pasado los filtros"

La cantante Yaharia Plascencia reveló en sus redes sociales las razones por las cuales sus canciones no suenan en las radios nacionales.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la salsera confesó que, a pesar de enviar sus sencillos a las radios locales, estas no las consideran en su programación poque no han pasado los filtros.

“Dicen que mi música no ha pasado los filtros de las radios, no todos, ojo. Dos, en especial, me atrevería a decir que incluso tres, pero ya está”, explicó la cantante.

Asimismo, la expareja de Jefferson Farfán señaló que este no es un factor que la desanime y que seguirá esforzándose para continuar creciendo en el ámbito musical.

“Quizá no les gusta la música que yo hago, no les gusta la música que hace Sergio conmigo, está bien. Igual yo sigo con mi carrera y luchando por mis sueños”, agregó.

Sergio George le da su respaldo a Yaharia Plascencia

A pesar del arduo trabajo de Yahaira Plascencia, su carrera en el extranjero no ha logrado despegar. Sin embargo, esto no le preocupa a Sergio George. El productor le ha dado su respaldo a la salsera y confía en que pronto logrará dar el salto y consolidarse fuera de Perú.

“Veo que la artista está trabajando fuerte, disciplinada, escucha, es cuestión de tiempo (lograr consolidarse). También es un trabajo mío el buscar un mejor mercado y análisis para meterla”, señaló el productor en Amor y fuego.