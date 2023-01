Yahaira Plasencia busca convertirse en actriz: “Quiero actuar y tomaré clases”

La cantante Yahaira Plasencia quiere comenzar con todo este 2023. La salsera le comentó algunos de sus proyectos a Valeria Piazza en una nota para el programa América Espectáculos. En esta entrevista, habló sobre sus proyectos para este año, su situación sentimental, entre otros aspectos de su vida.

Yahaira Plasencia confesó que quiere incursionar en el mundo de la actuación

La Patrona sorprendió a la ex Miss Perú al revelar que quiere incursionar en otros rubros diferentes a la música, como la actuación. Para lograrlo, confesó que se inscribirá en cursos.

“Tengo planes para en enero y febrero poder meterme a clases de actuación, me gustaría poder meterme en eso. Ojalá que ya me matriculé en enero, me da un poco de roche, pero quiero aprender e incursionar en otras cosas. Quiero actuar, meterme a clases de oratoria y así”, relató en el programa matutino.

Asimismo, Yahaira Plasencia indicó que planea abrir nuevamente una academia de baile debido al éxito que tuvo en el 2022. “El año pasado saqué la academia de baile, así que me gustaría hacerlo por un mes o dos meses, quizás me va súper bien”, agregó.

En cuanto al aspecto musical, la cantante no brindó detalles sobre algún nuevo lanzamiento. Asimismo, tampoco anunció su alejamiento del rubro artístico.

Yahaira Plasencia se encuentra soltera y sin compromiso

Por otro lado, Yahaira Plasencia confesó que se encuentra soltera. Cabe recordar que hasta hace poco la artista mantuvo una relación con el cantante Jair Mendoza.

Con respecto a este tema, aseguró que planea volver a vivir sola y ya está buscando nuevo departamento. “Yo me mudé con mis papás por el tema de la pandemia, yo he vivido sola ya como tres años. Ahora, nuevamente me mudaré sola, que viva la soltería”, finalizó.