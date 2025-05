Taylor Swift se ve envuelta en disputa legal entre Lively y Baldoni por acoso y difamación

Taylor Swift ha sido citada como testigo en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, relacionada con la producción de la película It Ends With Us. El equipo legal de Baldoni la ha convocado debido a su amistad con Lively y su participación en la banda sonora del filme.

Sin embargo, los representantes de Swift han declarado que su implicación en el proyecto fue limitada y que no tuvo participación en decisiones creativas ni en el rodaje del filme. Han calificado la citación como un intento de atraer atención mediática en lugar de centrarse en los hechos del caso .





Reacciones y tensiones en aumento

La citación de Taylor Swift ha generado tensiones entre las partes involucradas. Según informes, Swift se siente "muy molesta" y "explotada" por su amiga Blake Lively al verse involucrada en este conflicto legal . Por su parte, los representantes de Lively han criticado las acciones legales de Baldoni, calificándolas de "ataque" a los derechos de las mujeres y acusándolo de convertir un caso serio en un espectáculo mediático

El juicio, que ha captado la atención de Hollywood, promete ser uno de los más seguidos en los próximos años. La participación de figuras públicas como Taylor Swift y Ryan Reynolds añade un componente de alto perfil al caso, que aborda temas sensibles como el acoso sexual y la difamación en la industria del entretenimiento.