Blake Lively acusa a Justin Baldoni de hacerle preguntas sobre su vida sexual con Ryan Reynolds

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Blake Lively presentó una enmienda a su demanda contra Justin Baldoni, en la que hace nuevas acusaciones sobre su comportamiento durante el rodaje de la película Romper el Círculo (It Ends With Us). Según los documentos legales dados a conocer por Dailymail, la actriz afirma que el actor le hizo una pregunta "intrusiva" sobre su vida sexual con su esposo, Ryan Reynolds.

En la demanda, la actriz de 37 años sostiene que el director y actor de 41 años intentó persuadirla para que tuviera un orgasmo en cámara durante una escena. Lively dice que ambos acordaron en eliminar la escena, Baldoni aparentemente accedió, pero luego intentó mantenerla, argumentando que era importante en la trama porque él y su pareja alcanzan el clímax simultáneamente durante sus relaciones sexuales.

La demanda también menciona que el actor preguntó a Lively si ella y Reynolds alcanzaban el clímax simultáneamente, una cuestión que la actriz consideró invasiva y que rechazó discutir.

La intérprete asegura que otras dos mujeres del set de Romper el Círculo también experimentaron conductas incómodas por parte del director.

Defensa de Baldoni niega acusaciones

Bryan Freedman, abogado de Justin Baldoni, desminitó las acusaciones, calificando la enmienda de "poco impresionante", recoge el citado diario. Según el letrado, no hay evidencia nueva que respalde las afirmaciones de Blake Lively y considera que la demanda está llena de testimonios no verificables y de personas no identificadas que ya no están dispuestas a respaldar públicamente las acusaciones.

Además, su cliente ha proporcionado evidencia en su defensa, como recibos y documentos, que muestran una historia completamente diferente a la presentada por los medios.

La enmienda de la demanda también incluye detalles sobre amenazas, acoso e intimidación, no solo hacia Lively, sino también hacia varios testigos que se habrían visto involucrados en estos hechos.

Aunque la identidad de los testigos no se revela para proteger su privacidad, se asegura que estos testigos proporcionarán documentación durante el proceso de descubrimiento.

Denuncia contra Justin Baldoni empañó estreno de Romper el Círculo

Romper el Círculo se estrenó el pasado agosto y contó con un presupuesto de 25 millones de dólares, recaudando 351 millones de dólares en la taquilla global. Estuvo producida por Wayfarer y cofinanciada por Sony, pero su recorrido en los cines se vio manchado por el conflicto entre sus protagonistas.

"Lily Bloom se enamora de un neurocirujano tras mudarse a Boston con el objetivo de abrir su propio negocio. Sin embargo, el primer amor de su vida retoma el contacto con ella, y Lily ahora no sabe qué hacer", se lee en la sinopsis de la película, inspirada en el libro del mismo título de la escritora estadounidense, Colleen Hoover.

Blake Lively es conocida por interpretar a Serena van der Woodsen en Gossip Girl, la actriz nacida en Los Angeles también ha formado parte de A Simple Favor y El secreto de Adaline. En esta ocasión de la vida a Lily Bloom, la protagonista de la historia.

Además de ser el responsable por dirigir la cinta, Justin Baldoni también tiene un rol protagónico ante la cámara con el papel de Ryle Kincald, un exitoso hombre del que Lily se enamora.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis