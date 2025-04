Blake Lively vs Justin Baldoni: Warner Bros. trabaja en una docuserie sobre su disputa legal

El conflicto entre los actores, que ha sacudido a Hollywood y llegará a juicio en 2026, será analizado en Baldoni vs. Lively: A Hollywood Feud, una producción de Discovery+ que explorará el caso desde sus inicios.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Warner Bros. Discovery anunció que está desarrollando una docuserie sobre la disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, un caso que ha captado la atención de toda la industria de Hollywood.

Titulado Baldoni vs. Lively: A Hollywood Feud, el documental, previsto para estrenarse en junio en Discovery+, explorará el origen del conflicto y mostrará cómo ambas partes se preparan para el enfrentamiento en los tribunales.

Esta producción forma parte de la estrategia del estudio de centrarse en contenido basado en casos judiciales de alto perfil, como Johnny vs. Amber: The U.S. Trial y Kim vs. Kanye: The Divorce. Asimismo, seguirá la línea de otras producciones sobre el mismo caso, como He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni, de ITN Productions.

¿Cómo inició el conflicto entre Lively y Baldoni?

El conflicto se originó cuando Lively acusó a Baldoni y a los estudios Wayfarer de haber ejecutado un "plan de varias capas" para dañar su reputación, tras denunciar "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" durante el rodaje de It Ends With Us (Romper el círculo).

En respuesta, Baldoni, sus socios y su productora Wayfarer Studios interpusieron una demanda contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, alegando que la actriz y su equipo "secuestraron" la película y luego intentaron "destruir" su carrera.

Baldoni sostiene que Lively colaboró con The New York Times en la publicación de un artículo sobre su denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en el que lo acusaba de acoso sexual y represalias.

Sin embargo, los abogados de Lively argumentan que su clienta tenía "derecho legal" a presentar y divulgar su denuncia, incluso a la prensa. Además, han solicitado la desestimación de la demanda en la que Baldoni reclama una indemnización de 400 millones de dólares.

Baldoni ha negado todas las acusaciones en su contra, mientras que el caso de Lively será llevado a juicio el 9 de marzo de 2026.

Denuncia contra Justin Baldoni empañó estreno de Romper el Círculo

Romper el Círculo se estrenó el pasado agosto y contó con un presupuesto de 25 millones de dólares, recaudando 351 millones de dólares en la taquilla global. Estuvo producida por Wayfarer y cofinanciada por Sony, pero su recorrido en los cines se vio manchado por el conflicto entre sus protagonistas.

"Lily Bloom se enamora de un neurocirujano tras mudarse a Boston con el objetivo de abrir su propio negocio. Sin embargo, el primer amor de su vida retoma el contacto con ella, y Lily ahora no sabe qué hacer", se lee en la sinopsis de la película, inspirada en el libro del mismo título de la escritora estadounidense, Colleen Hoover.

Blake Lively es conocida por interpretar a Serena van der Woodsen en Gossip Girl. La actriz nacida en Los Angeles también ha formado parte de A Simple Favor y El secreto de Adaline. En esta ocasión de la vida a Lily Bloom, la protagonista de la historia.

Además de ser el responsable por dirigir la cinta, Justin Baldoni también tiene un rol protagónico ante la cámara con el papel de Ryle Kincald, un exitoso hombre del que Lily se enamora.