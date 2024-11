En los países desarrollados, se considera que algunas enfermedades están prácticamente erradicadas; sin embargo, en Estados Unidos hay preocupación por la reaparición de una de ellas.

En este caso, se trata del escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C en el cuerpo y asociada históricamente con los marineros. Conoce en esta nota en qué consiste este padecimiento y cuáles son sus síntomas.

¿Cuál es la enfermedad?

El escorbuto se relaciona con los marineros debido a la falta de frutas y verduras frescas en su dieta, por lo cual está directamente ligado al déficit de nutrientes. De acuerdo con el Dr. Theodore Strange, presidente del Departamento de Medicina del Hospital Universitario de Staten Island, citado en The New York Post, esta enfermedad es muy rara en países desarrollados porque allí abundan los alimentos y suplementos ricos en vitamina C.

Aun así, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos informó que la cantidad de casos registrados de esta enfermedad se ha triplicado en Estados Unidos, lo cual ha generado una alerta entre las autoridades sanitarias.

De acuerdo con el portal Medline Plus, perteneciente al gobierno de Estados Unidos, los síntomas del escorbuto incluyen:

Debilidad general

Anemia

Gingivitis (inflamación de las encías)

Cicatrización deficiente de heridas

Hemorragias en la piel

Crédito video : YouTube | @Bluecinante