Feria laboral en Dallas este 4 de junio: Entrada gratuita y múltiples vacantes

Dallas será el punto de encuentro entre quienes buscan nuevas oportunidades laborales y empresas que necesitan talento. Este miércoles 4 de junio de 2025 se celebrará una feria de empleo gratuita, organizada por Best Hire Career Fairs, con la promesa de ofrecer opciones en múltiples industrias y facilitar el contacto directo con responsables de contratación.

El evento se llevará a cabo en el Hotel DoubleTree by Hilton Dallas - Market Center, ubicado en 2015 Market Center Boulevard. El horario establecido es de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., aunque los asistentes pueden llegar desde las 10:30 a.m. para prepararse. Desde su sitio web, la organización destacó que, con más de siete años de experiencia, continúa impulsando el acceso a empleos de calidad. “Nuestro objetivo es empoderar a los buscadores de empleo y facilitar conexiones profesionales reales”, indicaron.





Empresas de todos los sectores buscan nuevos empleados

Esta jornada de reclutamiento reunirá a empresas de sectores tan diversos como salud, contabilidad, educación, moda, tecnología, construcción y banca, entre otros. Según la organización, se espera la participación de compañías locales y nacionales que ofrecerán puestos en áreas como transporte aéreo, biotecnología, electrónica, entretenimiento, seguros y productos de consumo.

Los organizadores recomiendan a los asistentes llevar su currículum actualizado y presentarse con vestimenta profesional. La feria está pensada tanto para quienes inician su carrera como para profesionales que desean avanzar o cambiar de rumbo.

Las empresas interesadas en participar aún pueden contactarse a través del número (888) 899-8802 o visitar la página oficial de Best Hire Career Fairs.