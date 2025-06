Hotel en Miami ofrece empleo y visa para extranjeros: Requisitos y beneficios

Una importante cadena hotelera en Miami abrió una vacante laboral que podría cambiar la vida de muchos extranjeros. El hotel Four Seasons, ubicado en The Surf Club en el condado de Miami-Dade, busca contratar a un botones a tiempo completo y ofrece no solo una excelente remuneración, sino también la posibilidad de obtener un estatus legal en Estados Unidos mediante patrocinio de visa.

Según informó La Nación, esta oportunidad laboral no solo incluye un contrato formal y todos los beneficios que ofrece la cadena, sino también acceso a capacitación, comidas gratuitas, estacionamiento sin costo y alojamiento en otros hoteles del grupo. El puesto está disponible para quienes puedan trabajar fines de semana y feriados, y representa una puerta de entrada legal al país para quienes cumplan con los requisitos.

¿Qué se necesita para aplicar y cómo acceder a la visa?

El hotel busca un perfil profesional que incluya título universitario y experiencia previa como botones en hoteles de lujo, preferiblemente de uno a dos años. Las tareas principales del cargo incluyen recibir y asistir a los huéspedes, manejar su equipaje, abrir puertas, y ofrecer asesoría personalizada, siempre bajo los estándares de excelencia que caracterizan a Four Seasons.

Para quienes ocupen cargos directivos dentro de la cadena, existe la posibilidad de aplicar a una visa L-1A, un visado que permite a empresas estadounidenses transferir empleados ejecutivos o gerenciales desde oficinas en el extranjero. El proceso requiere la presentación del formulario I-129 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Buscamos crear impresiones que perduren, conectando genuinamente con cada huésped”, afirman desde Four Seasons, destacando la filosofía de atención personalizada de la compañía.