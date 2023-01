Significado de los sueños: cuáles son los más comunes y su interpretación

¿Quién no ha abierto un libro o ha buscado en internet el significado de los sueños? Y es que, cuando tenemos un sueño extraño, todos tratamos de averiguar qué trata de decirnos nuestro subconsciente o -tal vez- el destino.

Aunque algunas personas creen que los sueños son intrascendentes, Sigmund Freud aseguraba que estos son liberados por nuestro inconsciente. Por tanto, es una práctica que permite superar crisis existenciales o problemas emocionales para tomar decisiones acertadas.

Significado de los sueños: ¿se pueden interpretar?

Los sueños son las actividades que realiza la mente mientras dormimos. Estos, aunque son proyectados por la parte subconsciente del cerebro, son un reflejo y están conectados con la realidad.

Por este motivo, los sueños proyectan parte de la vida real, pero mezclada con matices creados por el subconsciente. Esto debido a que la parte racional, que es gobernada por la parte consciente, desaparece mientras dormimos.

Significado de los sueños: cuáles son los más frecuentes y su interpretación

Los sueños son la interpretación que lleva a cabo el cerebro del mundo real a través del subconsciente.

A lo largo de la historia, se han identificado algunos sueños que las personas tienen con mayor frecuencia. A continuación, te explicamos cuáles son y su significado:

¿Qué significa soñar con alguien que ya falleció?

Contrario a lo que muchos creen, soñar con alguien que ha fallecido no es sinónimo de mal augurio. Por lo general, esto quiere decir que esa persona que ha partido te visita para protegerte o saber cómo estás. Esto último sobre todo si la muerte ha sido reciente.

También, esta persona puede presentarse en tus sueños para aconsejarte o advertirte sobre alguien que trata de hacerte daño. Asimismo, puede tratar de despedirse antes de partir al más allá.

¿Qué significa soñar con que matas a alguien?

El significado de los sueños es variable. Por tanto, si sueñas con que matas a alguien, no desesperes, ello no quiere decir que eres un homicida o tienes instintos asesinos.

Por lo general, soñar con matar a una persona está relacionado con las emociones. Por lo que, es posible que tengas rabia e ira guardados en tu interior. Es importante que encuentres la manera de deshacerte de estos sentimientos negativos o hallar soluciones a los problemas que los generan.

Asimismo, dependiendo del contexto de tu sueño y el parentesco que tengas con la víctima, este puede tener diversas interpretaciones, que a continuación te explicamos:

Si la víctima es una persona desconocida, estás buscando una manera de liberar tus frustraciones y tu subconsciente trata de ayudarte de esta manera.

Si hieres a un familiar, probablemente, le guardes resentimiento a esta persona o haya algún problema entre ambos.

Si matas a alguien por accidente, ello quiere decir que estás buscando una forma de ponerle fin a tus problemas.

¿Qué significa soñar con caminar sin zapatos?

Si sueñas con caminar sin zapatos, debes tener cuidado. La razón: este sueño tiene interpretaciones positivas y negativas, por lo que es importante tomar precauciones.

Por lo general, este sueño significa que estamos dirigiéndonos hacia el camino equivocado o hemos tomado la decisión incorrecta.

Asimismo, puede vaticinar una situación de peligro, pues llevar puestos los zapatos nos brinda seguridad. Por el contrario, ir descalzos es sinónimo de falta de autoestima, desconfianza y desestabilización.

Pero no todo es mal augurio, pues los pies descalzos también pueden representar el canal de entrada para atraer buenas vibras.

¿Qué significa soñar con la muerte de tu pareja?

El significado de los sueños no siempre está relacionado con el futuro. Por lo tanto, si tu pareja ha fallecido mientras duermes, no te preocupes, no estás vaticinando su futuro.

Es probable que desarrollen planes a futuro como pareja, se avecine una etapa de peleas o el fin de su relación.

¿Qué significa soñar con el apocalipsis o fin del mundo?

Nadie conoce la fecha exacta en el que el mundo llegará a su fin. Sin embargo, existen personas que han podido presenciarlo a través de sus sueños. Si es tu caso, no desesperes, pues no necesariamente esto es sinónimo de mala suerte. Por el contrario, puede vaticinar cambios.

Soñar con el apocalipsis significa que una época de cambios está por llegar. Asimismo, a través de ellos, tu subconsciente puede tratar de decirte que ya cumpliste tus metas y es momento de buscar nuevos retos.

¿Qué significa soñar con alfileres?

El significado de los sueños con alfileres puede interpretarse de varias maneras, dependiendo del contexto del sueño.

Por ejemplo, si sueñas con alfileres, tu subconsciente te está tratando de decir que estás afrontando situaciones de mucha presión. Por otro lado, si sueñas que te pinchas con un alfiler, significa que estás cerca de alcanzarás tus objetivos o recibirás buenas noticias.

¿Qué significa soñar con maquillaje?

En algunas ocasiones, el maquillaje es utilizado para ocultar las imperfecciones o resaltar las cualidades físicas de una persona. Si nos referimos a los sueños, esto significa que puedes estar experimentando problemas de autoestima o inseguridad.

Sin embargo, soñar con alfileres también tiene otros significados. Entre ellos, podemos mencionar:

Soñar con maquillarse. Buscas mejorar tu personalidad u ocultar algo que no te agrada.

Buscas mejorar tu personalidad u ocultar algo que no te agrada. Soñar con maquillar a alguien. Consideras que la persona que estás maquillando debe cambiar algunos aspectos de su personalidad.

Consideras que la persona que estás maquillando debe cambiar algunos aspectos de su personalidad. Soñar que alguien te maquilla. Esto significa que confías en la persona que te está maquillando.

Esto significa que confías en la persona que te está maquillando. Soñar con comprar maquillaje. Si buscas cosméticos para tapar alguna imperfección, esto quiere decir que te sientes avergonzada de tu apariencia. Por el contrario, si buscas make up para lucir mejor, significa que te sientes segura y orgullosa de tus capacidades.

¿Qué significa soñar con bañarse?

Soñar con bañarse tiene diversos significados. Para interpretarlos de manera adecuada, es necesario poner atención en los detalles. A continuación, te lo explicamos:

Soñar que te bañas con agua limpia. A tu vida llegarán momentos de felicidad.

A tu vida llegarán momentos de felicidad. Soñar que te bañas con agua turbia. Se avecina una época de caos.

Se avecina una época de caos. Soñar que te bañas con alguien. Significa que extrañas a esa persona.