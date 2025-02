Cuando un contribuyente presenta deudas tributarias, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) le mandará cartas indicando su situación, plazo y montos a pagar. Sin embargo, cuando acumula muchas deudas, el IRS puede embargar su cuenta bancaria para cobrarse lo que debe.

Cabe mencionar que el embargo de cuentas bancarias no es lo único que harán si tiene deudas tributarias. Si el monto que debe es superior a lo que tiene en su entidad financiera, pueden incautarle otras propiedades como autos e inmuebles hasta saldar la totalidad de la deuda.

Para evitar este mal momento, debe estar atento a si recibe avisos sobre deudas tributarias. Si recibe una factura del IRS con el título Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia (Final Notice of Intent to Levy and Notice of Your Right to A Hearing en inglés), deben comunicarse con la agencia inmediatamente.

Así hace el IRS para embargar una cuenta bancaria

El IRS indica que cuando existe un embargo bancario, los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se notifique la acción. Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después de la fecha del mismo.

Cuando se trata de un embargo contra una cuenta bancaria, el Código de Impuestos Internos establece un tiempo de espera de 21 días antes de hacer cumplir la sanción. Durante este tiempo, el contribuyente puede comunicarse con el IRS y establecer un plan para pagar su deuda o notificarle a la agencia que hay un error.

Créditos: YouTube | @Newnity_US