Hace algunos, años, un solo hombre fue capaz de dejar sin internet a todo Corea del Norte debido a un acto de venganza. Aunque en un principio no se reveló su identidad, hoy por hoy se hizo conocido por los estadounidenses debido a que contó su historia a un medio de comunicación.

Se trata de Alejandro Cáceres, que decidió atacar al país asiático debido a que quería devolver el golpe que le dieron espías de ese país al intentar robar información de su ordenador.

¿Cómo atacó Cáceres a Corea del Norte?

El ataque cibernético lo llevó a cabo con el seudónimo ‘P4x’ y contó al medio W que su plan lo hizo debido a que un agente le pidió ayuda y lo terminó hackeando. "Hablé con el FBI, con el Departamento de Defensa y nadie dijo nada", sostuvo Cáceres.

“Había que hacer algo. Yo creo que, si alguien te ataca, tienes que responder”, agregó el hacker en otra entrevista del medio El País.

Aunque es riesgoso contar su identidad, el autor principal señaló que no tiene miedo debido a que tomó medidas por su seguridad. “No me gustan las armas, pero hablando con militares y oficiales del servicio de inteligencia, me dijeron que podían pasar cosas. Así que ahora en mi mesa tengo el teclado, el ratón, el micrófono y el glock”, puntualizó.

Alguien dejó a Corea del Norte sin internet desde su casa como respuesta al intento de los norcoreanos de espiarle. Dos años después, ha decidido revelar su identidad. Hablamos con Alejandro Cáceres @_hyp3ri0n sobre su nueva vida https://t.co/fDf6ttJjnD a través de @el_pais — Manuel G. Pascual (@ManuGPascual) June 23, 2024

Cáceres atento a su seguridad

Debido a que Alejandro Cáceres es dueño de su propia empresa de ciberseguridad, Hyperion Gray, le fue fácil encontrar datos respecto la tasa de mortalidad por asesinato por parte del país asiático.

“En este tiempo no me ha atacado nadie. Antes de hacer lo que hice, miré los números. En los últimos 45 años, el régimen norcoreano solo ha asesinado a dos personas: una fue el hermano de Kim Jong-un y la otra, un estadounidense que estaba en el país”, agregó para el medio español.

No obstante, agregó que tuvo sospechas cuando se contactó con una mujer que decía ser una neurocientífica canadiense-japonesa por medio de una app de citas.

"Cuando quedamos vi que era claramente coreana. También comprobé que quien escribía los mensajes era otra persona (...) Me dio por buscar información sobre ella y no encontré nada. Me dijo que se había cambiado el nombre porque estaba relacionada con un dictador de Corea del Norte", acotó.