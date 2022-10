Perro policía se pone “cariñoso” cuando es presentado en programa de TV

En el programa El Mañanero se han visto varias escenas peculiares en los últimos días. Una de las más recientes ha sido la de un perro policía que fue presentado en vivo y cuyo comportamiento se ha hecho viral en redes sociales.

Un perro policía se pone cariñoso en programa en vivo

En el programa, representantes de la policía turística se hicieron presentes para realizar algunas donaciones. Junto con ellos estaba el perro llamado Max, quien se llevó la atención de todos.

Resulta que el perro se acercó mucho a una de las presentadoras del programa, a tal punto de tumbarla al piso. La risa entre las personas presentes no se hizo esperar y comentaron que el perro estaba muy travieso. Por su parte, la conductora, logró sacarse a Max de encima y con una sonrisa comentó: “Qué cariñoso está Max”.

El dueño atinó a reírse y continuó explicando el gesto que estaban teniendo con la policía turística. Una escena que arrancó varias carcajadas en las redes sociales y fue muy comentada por parte de la audiencia.





Perro 'tumba' a presentador del programa

Sin embargo, esta no es la primera vez que pasa algo así con un perro. En una emisión anterior, otro perro tumbó a uno de los presentadores y comenzó a jugar con él.

La risa por parte de las demás personas no se hizo esperar, posteriormente el conductor comenzó a jugar con el perro en el piso, pero cuando y se quería parar, el can no lo dejaba. Esto hizo que la risa aumentara en el set. Luego de buen rato, el perro soltó al conductor quien ya se pudo parar y continuar con el programa.