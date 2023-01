Mujer organiza su velorio antes de fallecer y se vuelve viral: "Ya tiene los recuerdos y contratada a la banda"

Una mujer mexicana llamada Elizabeth Alejandrina Morett Jiménez ha causado revuelo en redes sociales. La señora se ha hecho viral por organizar su velorio antes de fallecer.

Señora se hace viral por planificar su funeral con anticipación

La hija de la señora subió un TikTok preguntándoles a los usuarios si era normal que su mamá tuviera recuerdos de su muerte. "¿Oigan quién más como mi mamá ya tiene sus recuerditos para cuando se muera? Hasta su fotito tienen", se le escucha decir a la joven en el video.

El clip continuó con la joven mostrando los recuerdos que había mandado a preparar su mamá para sus invitados. Entre ellos se podía encontrar llaveros, fotografías tamaño posta y cruces pequeñas.

El video se hizo viral en la red social. Miles de cibernautas se quedaron sorprendidos por la actitud de la señora frente a la muerte. "Esta señora vale por mil por ser tan previsora", "Qué buena idea para que no pongas fotos feas mías, mejor me aseguro yo", "Tranquilamente me veo organizando el mío en el futuro", fueron algunos de los comentarios.

La señora salió a dar más detalles de su funeral

El video fue tan viral, que madre e hija tuvieron que brindar más detalles de la situación. "Nos dejó una tarjetita para el señor que quiere que cante en su funeral, su paquete funerario pagado, su contrato, una foto grande que quiere que vaya en el ataúd. Creo que va a tener invitados especiales. Quiere que haya música y ojalá esa cajita de recuerdos dure muchos años más y lo bueno es que fue a su gusto", señaló la joven.

Finalmente, la señora expresó que no quería ver a nadie triste el día de su funeral. "Va a haber banda, comida, desayuno y aparte les van a hacer una rifa y los quiero bailando no llorando, ese es mi último deseo, pero ya está apuntado todo", argumentó la mujer.