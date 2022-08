Niña se molesta con sus invitados porque no le cantaron ‘Las mañanitas’

TikTok es una de las redes sociales más famosas. En la plataforma, puedes encontrar tiernos videos protagonizados por niños. Estos suelen llamar la atención por su divertida forma de actuar.

Niña ordena que le canten ‘Las mañanitas’

El usuario @eeggrrll en TikTok compartió un video de su hija. En este, se puede ver a los presentes cantando ‘las mañanitas’, mientras la pequeña está sentada frente al pastel, viendo a todos sus familiares. Todo parecía pasar con normalidad hasta que la pequeña se da cuenta que alguien no le está cantando, por lo que ordena: “cántame”.

Los presentes empezaron a reírse mientras se escuchaba la voz de la persona que no estaba cantando, uniéndose a la celebración. El pedido de la niña fue con tanta naturalidad e inocencia que su padre decidió compartirlo en TikTok.





El momento se hizo viral

“Como cuando supervisas que todo mundo te cante las mañanitas y detectas al que se hace ‘pato''', se puede leer en la descripción del video. El clip alcanzó los más de 3.5 millones de reproducciones, 466 mil me gustas y 2070 comentarios.

Uno de los usuarios señaló que la niña era muy inteligente, pues era la única persona que sabe qué hacer mientras le cantan las mañanitas en su cumpleaños. “La única vez que los invitados están más incómodos que el cumpleañero cantando”, “¡La adoré! Siempre he querido hacer eso” y “normalmente los adultos decimos ‘el que no cante no le toca pastel’ ella dice ‘cántame’”, comentaron otros usuarios.