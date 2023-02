TikToker se indigna con lista de útiles escolares: "¿Cómo que hay que comprar todo en la librería del director?"

El año escolar 2023 está cerca. Con la llegada de una nueva etapa estudiantil, los padres deben afrontar gastos mayores en útiles para sus hijos.

Mientras los pequeños se encuentran en kínder y los primeros grados de primaria, los egresos de los padres en concepto de útiles escolares son mayores. Sin embargo, si los hijos cursan secundaria, los gastos se reducen.

Tiktoker se burla de la lista de útiles escolares

El video de TikTok de Gerson García, cuyo usuario es Gehu.gl, se ha vuelto viral en la plataforma. En él, el creador de contenido simula que es un padre de familia que recibe la lista de útiles escolares de su hijo.

Al leer la supuesta lista de útiles, el tiktoker se indigna al percatarse de la cantidad de implementos que piden los maestros para iniciar un nuevo año escolar.

"¿Esta es la lista de mi hijo o de todo el salón? ¿Tanto están pidiendo? ¿Cómo me vas a pedir 15 cuadernos, 10 lapiceros, una laptop, si es posible gamer porque al profesor le gusta jugar. ¿Qué es eso?", empezó diciendo el joven. "Yo entiendo que mi hijo va a estudiar y es una inversión, pero aquí dice computadora, calculadora científica, asesor de tesis, mi hijo recién va a entrar a inicial”, acotó.

Asimismo, el tiktoker ironiza con la siguiente frase: “Encima, abajo, dice: ‘posdata, comprar todo en la librería del director”.

Muchos padres de familia, quienes también son usuarios de TikTok, se rieron de la parodia del creador de contenido y contaron sus experiencias con sus hijos.

"A mí me han pedido 2.000 hojas bond, desinfectante y lejía, ¿mi hijo va a limpiar el colegio?", "Me dio mucha risa, pero me acordé de la lista de mi hijo y me puse a llorar", "De todo el salón, jajaja", "La pura verdad", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

El clip se ha vuelto viral en TikTok y ya acumula más de 3 millones de visualizaciones.