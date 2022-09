Timoteo: el dragón que hizo reír a toda una generación

Timoteo es uno de los personajes infantiles más recordados de la televisión peruana. El muñeco hizo reír y vio crecer a toda una generación. Incluso, a más de 10 años de dejar la TV, los jóvenes aún recuerdan al entrañable dragón.

El personaje apareció por primera vez en la televisión nacional el lunes 13 de febrero de 1995 en el programa Karina y Timoteo, donde compartió roles con la presentadora infantil Karina Rivera. Tras la salida de esta en el 2000, su compañera pasó a ser María Pía Copello.

A continuación, conoce más detalles del entrañable personaje que conquistó con sus ocurrencias y bromas a más de una generación:

Ricardo Bonilla: el hombre detrás del disfraz de Timoteo

Ricardo Bonilla es el nombre del hombre que se esconde detrás del disfraz de Timoteo. Este artista nació el 14 marzo de 1969 en Lima. Estudió actuación desde edad temprana con Reynaldo Arenas y Hudson Valdivia.

Inició su carrera artística como tramoyista en el Teatro Canout. En 1992, ingresó a laborar a América TV como coordinador de televisión. Un año después, formó parte del programa Gisela en América, conducido por Gisela Valcárcel.

Tras la cancelación de El show de Yola, en 1995, se convirtió en el presentador del programa Karina y Timoteo. En este mismo show, nació el entrañable personaje que lo catapultó a la fama: Timoteo.

‘Karina y Timoteo’

A mediados de la década de los 90, Ricardo Bonilla inició un programa infantil junto a Karina Rivera. Este fue nombrado Utiliniños y, posteriormente, pasó a llamarse Karina y Timoteo.

En este programa, el actor dio vida a Timoteo e hizo famosa la frase: Refurinflunflay. Tanto fue el éxito del show, que Rivera y Bonilla protagonizaron varios spots publicitarios. En paralelo, condujeron El show del Chavo, un programa basado en la serie El Chavo del ocho, creada por Roberto Gómez Bolaños.

‘María Pía y Timoteo’

En 1999, Karina Rivera salió de la conducción del programa, ingresando María Pía Copello en su reemplazo. De esta manera, en el 2000, el show fue lanzado nuevamente, pero con el nombre María Pía y Timoteo. Finalmente, en diciembre de 2006, llegó a su fin.

Tras la salida de María Pía y Timoteo del aire, Timoteo pasó a formar parte del programa infantil La casa de Timoteo junto a Jorge Bustamante, quien daba vida al profesor Otto.

@MariaPiaCopello Queremos verte pero de esta forma, como #MariaPiaYTimoteo, tengo 18, pero hasta ahora los extraño!!! pic.twitter.com/YcjpL7wwUV — Alex Terrones (@MrAlexTerrones) February 20, 2015

¿Cómo nació el nombre de Timoteo?

Ricardo Bonilla participó en el podcast Por mi madre, conducido por los youtubers Dafonseca y El Tobi. Aquí, reveló la verdad detrás del nombre de Timoteo. Según confesó el actor, este surgió a raíz de un concurso organizado por el canal.

“Varios chicos llamaban por teléfono (en ese momento solo había ese tipo de comunicación) y me decían: ‘¿Qué nombre le vas a poner?’. Por ahí alguien dio la idea de Timoteo”, reveló el actor.

En un principio, el personaje de Bonilla era llamado Dragoncito. Sin embargo, con la ayuda del público, su personaje pasó a llamarse Timoteo. “En el programa le pusieron el nombre porque al inicio lo llamaban ‘Dragoncito’. Así se eligió el nombre”, agregó.





¿Por qué Karina no regresó al programa ‘Karina y Timoteo’?

El 14 de agosto de 1999, Karina anunció su salida del programa que conducía con Timoteo. La conductora reveló en una reciente entrevista que su retiro se debió a que estaba embarazada de su primera hija y estaba en peligro de aborto.

Según cuenta la conductora, la producción del programa conocía su estado y estaba de acuerdo con que se ausentara hasta el final de su embarazo. Incluso, le dejaron escoger a su reemplazo.

“Busqué a alguien que me pueda ayudar con el programa y les dije las hermanas Copello. Yo en ese momento dije Anna Karina (hermana de María Pía) porque cantaba, la conocía e iba al programa. Aparte porque se llamaba Carina y no iba a ver mucha variación por el nombre”, contó Rivera en el conocido canal de YouTube Por mi madre.

Sin embargo, debido a los compromisos de Anna Carina, su hermana pasó a reemplazarla. La conductora reveló que su plan original era regresar al programa. No obstante, al día siguiente de dar a luz, supo de su despido cuando el show cambió de nombre a María Pía y Timoteo.

“El programa se seguía llamando Karina y Timoteo, estando María Pía ahí. Yo di a luz y dije ‘ay por fin regreso con Timoteo’. No me acuerdo si di a luz un viernes, pero el sábado ya el programa se llamaba María Pía y Timoteo (...) Ahora yo me río, pero en ese momento lloré mares. Para mí fue muy duro”, contó la conductora infantil en el podcast.

¿Timoteo prefiere a María Pía o Karina?

En otro episodio del pódcast, Ricardo Bonilla reveló que, si bien es cierto compartió roles por varios años con ambas conductoras, mantiene un vínculo más cercano con Karina Rivera. Es más, señaló que la considera su “amiga”.

“Soy amigo de Karina desde los inicios y con María Pía también hubo buena onda, con las dos trabajé muy bien. Si me dices una preferida, yo no creo que preferida sea el nombre, pero con la persona que empecé fue con Karina y hay un nexo, hay una amistad bien fuerte”, indicó Bonilla.

Ricardo Bonilla y los conflictos de Timoteo

En el 2014, Ricardo Bonilla renunció a América Televisión debido a diversos conflictos con los gerentes del canal. Tras su salida, el actor no pudo seguir caracterizando al popular dragoncito, pues no tenía los derechos. Por estos motivos, creó un nuevo personaje: Teodoro.

Sin embargo, en el 2020, Bonilla celebró los 25 años de Timoteo. Por su aniversario, América Televisión invitó al personaje a distintos programas. Desde ese año, el actor ha podido volver a interpretar al personaje.

Karina y Timoteo Regresan

Este 2022, Karina y Timoteo se reencontraron después de más 20 años de que su programa llegara a su fin.

Para celebrar el aniversario número 27 de su programa infantil, los conductores se juntaron en la gira ‘Niños otra vez’. Como parte de esta, ofrecieron tres shows en abril, dos en Lima en el Teatro Canout, y uno en Arequipa en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes.

Tras el éxito de estos espectáculos, los inseparables amigos volvieron a juntarse en Fiestas Patrias para la temporada circense. Su carpa estuvo ubicada en el Jockey Club, hasta donde llegaron miles de fanáticos, quienes crecieron con el popular dragoncito.