Dairy Queen es una reconocida cadena de helados y comida rápida que cuenta con más de 4500 sucursales en Estados Unidos. Aunque no atraviesa una crisis financiera, prefiere prevenirla. Por esta razón, ha decidido clausurar 25 tiendas en el estado de Texas.

Debido a este cierre, los encargados han decidido rematar de manera online diferentes artículos que servían como herramientas operativas en los establecimientos. Así ya anunciaron en sus redes la venta de freidoras, parrillas, mesas, sillas y heladeras.

Business Liquidations, empresa encargada de la venta, ha anunciado que no solo se pueden comprar artículos por separado, sino también por lotes. Un vocero comentó a The Daily Mail que todas estas tiendas le pertenencia a un mismo franquiciado, el cual no supo administrar bien la marca.

Crédito del video: Youtube | @KHOU 11

Ubicaciones de las tiendas de Dairy Queen que cerrarán

2421 Valwood Pkwy, Farmers Branch

301 N. 2nd St. in Canadian

609 W. Broadway St. in Fritch

1850 County Road 11 in Panhandle

801 E. Park Ave. in Hereford

1612 Highway 70 East in Olton

108 Chestnut St. in Idalou

5441 Rufe Snow Drive in North Richland Hills

1509 Corsicana Highway in Hillsboro

200 Legacy Drive in Hewitt

1701 W. Pecan St. in Pflugerville

304 Highway 79 East in Franklin

4101 Gilmer Road in Longview

580 N. Interstate 20 East in Waskom

847 E. Sabine St. in Carthage

175 N. Dickinson Drive in Rusk

3121 North St. in Nacogdoches

202 N. Temple Drive in Diboll

602 Interstate 45 South in Huntsville

14421 Farm-to-Market 2920 Road in Tomball

515 S. Washington Ave. in Cleveland

24022 E. Lake Houston Parkway in Huffman

104 Highway 90 East in Dayton

345 Highway West in Sour Lake

34250 US Highway 96 South in Buna