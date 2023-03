Aitana se muestra incómoda ante pregunta sobre Sebastián Yatra en ‘El hormiguero’: “Yo no quería sacar eso”

Este miércoles 29 de marzo, El hormiguero recibió como invitada a la cantante Aitana, quien acudió al plató para presentar el videoclip de su canción "Los Ángeles". La catalana fue protagonista de un incómodo momento al ser preguntada sobre Sebastián Yatra.

La respuesta de Aitana sobre Sebastián Yatra

Aitana empezó la entrevista hablando sobre cómo tiene que lidiar con la fama para vivir su vida normal. “Yo hago absolutamente todo. A mí me gusta mucho salir y a veces llevo mascarilla para disimular, pero me parece muy bonito cuando me encuentro a algún fan y me habla de mis canciones”, mencionó.

La intérprete de 'Teléfono' ha mencionado en más de una ocasión que no le gusta hablar de su vida privada; sin embargo, Pablo Motos no pudo evitar hacerle una pregunta: “¿Esto también pasa cuando sales con Sebastián Yatra por la noche?”.

Aunque no ignoró la pregunta, la ex Operación Triunfo se mostró visiblemente incómoda. “Yo no quería sacar eso. Cuando salgo con mis amigos me gusta estar siempre con la gente. Me parece muy aburrido estar en un reservado, pero hay veces que por seguridad la misma discoteca o la misma sala me dice que no me puede dejar estar en la pista de baile. El reservado está bien si quieres estar tranquilo, pero a mí me gusta estar rodeada de gente, conocer gente nueva. Eso me parece lo más divertido”, mencionó sin dar más detalles.

Sebastián Yatra evita hablar de Aitana

Semanas atrás, estuvo Sebastián Yatra en El hormiguero y vivió una experiencia parecida. Fue cuando estaba hablando de su participación en La Voz Kids España, donde Aitana también es otra coach, que Pablo Motos le preguntó si la conocía.

El colombiano decidió desviar la pregunta y respondió: “La conozco, la conozco... Y Eva también está por ahí”, dijo señalando a la conductora del espacio. “Se me hacen parecidos los de la foto”, sostuvo Yatra dejando zanjado el tema.