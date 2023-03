Ana Mena revela en ‘El hormiguero’ su romance de verano: “Le bicheaba en Instagram”

Este martes 28 de marzo, El hormiguero recibió como invitada a la cantante Ana Mena, quien acudió al plató para presentar su segundo álbum de estudio titulado Bellodrama. La malagueña compartió con Pablo Motos la historia de su romance fallido que la inspiró para una de sus canciones.

Ana Mena habla sobre su nuevo álbum

Ana Mena explicó que la idea principal de su nuevo álbum es el disfrute de la melancolía y la ruina. Además, aseguró que escribió sus mejores canciones estando triste y que la han ayudado como terapia. “Cuando me encuentro mal, voy al estudio y tengo a mi equipo de toda la vida, que son quienes me demostraron la confianza desde el principio y siguen ahí, estar en el estudio y darles forma a esas canciones es como terapia”, sentenció.

Por otro lado, señaló que en su canción ‘Lentamente’ utilizó sonidos de recuerdos de su infancia. “Es una canción nostálgica, y a nivel sonido me define porque tiene una producción muy retro con toque actual… me encanta la música de los 70 que me ponía mi padre”, manifestó.

Ana Mena cuenta su decepción amorosa

Pablo Motos intentó conocer más sobre la historia detrás de una de las mejores canciones del álbum, "Me he pillado por ti". Según comentó, escribió el tema a un crush pasado. “Fue el primer año de covid-19. Todos los artistas estábamos fastidiados porque no podíamos trabajar, lo teníamos jodido, me encontré con un verano libre, sin trabajo, algo insólito”, empezó diciendo.

Fue entonces cuando quedó con un grupo de amigos para ir a un pueblo en la costa italiana. Fue en ese lugar en el que conoció a un chico, quien se encontraba solo y parecía estar triste. “Yo le miraba y él no me hacía caso. Me dijeron está mal por su novia. Soy súper respetuosa, donde hay novia, no me insinúo. Total, que me vuelvo a España y cada vez y medio le bicheaba en Instagram”, contó.

Meses después, Ana Mena se enteró que ya no estaba con su novia y decidió escribirle una canción. “Me inspiré en mis fantasías, me fui una tarde al estudio y escribí la canción”, narró. Sin embargo, cuando la terminó no pudo mandárselo porque ya tenía nueva pareja. “Bueno, o tú eres muy lenta componiendo o él muy rápido pillando; una de las dos”, comentó Pablo Motos causando las risas de todos los presentes en el set.

.@AnaMenaMusic nos cuenta la historia real detrás de “Me he pillado por ti” #AnaMenaEH pic.twitter.com/WWpEzfcuKO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 28, 2023