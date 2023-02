‘Al fondo hay sitio’: Alessia se fue de la casa luego de ser despedida por Francesca

Momentos tensos se vivieron este jueves 16 de febrero en Al fondo hay sitio. La decisión de Francesca Maldini de despedir a Alessia Montalbán del restaurante trajo consecuencias en la casa. La hija de Diego abandonó la mansión de madame.

Alessia abandonó la casa Maldini tras ser despedida por Francesca

Francesca despidió a Alessia debido a su comportamiento contra Jimmy. Esta escena fue vista por la señora Maldini, Diego Montalbán y Mike. Este último sugirió la salida de la joven del restaurante por no saber controlar sus emociones en momentos de estrés.

Francesca llamó a Alessia para comunicarle la decisión sin imaginar lo que pasaría después. La hija de Diego se indignó con la noticia y se fue de la casa. De esta manera, se dirigió a su cuarto para empacar sus pertenencias y dejar la residencia Maldini.

Macarena la acompañó hasta su cuarto para tratar de convencerla de que cambiara de opinión. “Francesca me despidió y yo no pienso quedarme un segundo más en esta casa. Hablé con ella y la única explicación que me dio fue que soy una prepotente”, expresó Alessia.

La hermana de Diego, por su parte, le dijo que Francesca no la había botado de la casa y trató de convencerla para que se quede. Sin embargo, Alessia se mantuvo firme en su decisión y terminó de ordenar sus pertenencias para irse.

La serie mostró un avance exclusivo del próximo capítulo

Por ahora, no se sabe a dónde irá Alessia, pero un avance exclusivo de la serie mostró que esta decisión se la comunicó a Jimmy. Por otro lado, se verá que Macarena tendrá una fuerte discusión con Mike por haber influido en el despido de su sobrina. Ambos se verán cara a cara y discutirán por qué se tomó esa decisión.