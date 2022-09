'Al fondo hay sitio': Cristóbal defenderá a July de las acusaciones Diego Montalván

El último miércoles, ‘Al fondo hay sitio’ hizo vibrar a la audiencia con la discusión de Diego Montalván (Giovanni Ciccia) y Cristóbal (Franco Pennano). Este miércoles, los enfrentamientos padre e hijo continuarán.

En el avance que difundió América TV del capítulo 65, se ve a Diego Montalván despedir a July, tras enterarse que ella y Alessia ayudaron a su hijo en su engaño. Sin embargo, Cristóbal salió al frente para defender a la empleada de los Maldini.

“Todo el mundo se burla. Y tú también, en la cara de tu patrón, ¡Te vas! ¡Coges tus mugrosas cosas y te vas!”, fueron las palabras con las que el patriarca de los Montalván trató de echar a July.

Tras escuchar los gritos y acusaciones de su padre, Cristóbal lo increpó. “No le hables así”, dijo el primogénito de Montalván ante los gritos de su padre, dejándolo conmocionado por su actitud.

¿Qué pasó en el capítulo 64 de ‘Al fondo hay sitio’?

En el capítulo 64, Diego Montalván descubrió que Cristóbal no sabe cocinar y que le estuvo pagando dos años de estudios en España para que se convierta en un gran chef y siga sus pasos en vano.

Al ser invitado a cocinar en vivo, Cristóbal no supo qué hacer en la cocina, dejando en ridículo a su padre. Incluso, en su enojo, Diego le tiró una bofetada a su hijo.

“¿Por qué me hiciste esto? No naciste con mi talento, naciste con el talento de la mentira. Te pagué la universidad más cara de España, te hice mi socio, puse tu nombre en el restaurante y para qué, para que me dejaras como un imbé** ante todos”, fueron las duras palabras de Montalván a su hijo.