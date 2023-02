Alexia Barnechea rompió en llanto por acné: "He pasado por mucho emocionalmente"

Alexia Barnechea no está pasando por un buen momento. La joven actriz mostró su rostro con acné. La influencer confesó que sufre diversos problemas emocionales, por lo que rompió llanto.

La actual ganadora del Miss Teen Beauty Global 2022 recibió el apoyo de sus fans, quienes esperan que pueda recuperarse lo más pronto posible.

¿Quién es Alexia Barnechea?

Alexia Barnechea es una joven actriz que nació en Lima un 14 de diciembre del 2004. Actualmente, es una conocida influencer de 18 años. La actriz alcanzó la fama gracias a su interpretación como Toribia Torres Tapia 'Toti' en la serie De vuelta al barrio.

De igual forma, participó en obras teatrales y musicales. Sin embargo, su pasión siempre fue la danza, por la que cuelga diversos videos en sus redes sociales bailando diferentes ritmos. Asimismo, cuenta con más de 3.3 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y 757 mil followers en Instagram.

Alexia Barnechea necesita apoyo

Mediante un video, la joven modelo comentó que está pasando por muchos problemas emocionales y físicos. En las imágenes, se aprecia como el rostro de Alexia Barnechea está con acné.

Mientras lloraba, ella indicó que buscará la manera de salir adelante y envió un mensaje a los muchachos que tienen el mismo problema en su piel. "Deben priorizarse, recordarte que, si tú no estás bien, no puedes hacerle bien al resto. Así que mi mayor acto de bondad hacia ustedes es empezar a cuidarme a mí. Este fin de semana empiezo a trabajar y me da mucho miedo, pero seguiré dando lo mejor de mí y voy a ser lo más sincera con ustedes siempre", dijo la influencer.

Por otro lado, Alexia señaló que su cuerpo está reaccionando de esta forma debido a sus emociones. "He estado pasando por mucho física y emocionalmente y esta es la forma en la que mi cuerpo me ha dado una alerta. Sé que hay algo que no está bien, debo trabajar en muchas cosas. Quería mostrarles esto para recordarles que, si estás pasando por algo así, no estás solo”, destacó la actriz.