Ana Mena responde las preguntas clásicas de ‘La resistencia’ y sorprende con revelación: “¿Alguien ha dado la respuesta de cero?”

Este jueves 30 de marzo, La resistencia recibió como invitada a Ana Mena. La cantante malagueña visitó el set para promocionar su segundo album Bellodrama, el cual fue lanzado la semana pasada. Esta no fue la primera visita de la cantautora en el programa de Movistar+, por lo que rápidamente entró en sintonía y sorprendió con más de una revelación.

Ana Mena y el sorprendente regalo a David Broncano

Como es costumbre en La resistencia, antes de empezar con la entrevista el artista invitado le debe entregar un obsequio a David Broncano. En esta ocasión, la malagueña sorprendió al sacar una bolsa con hierba.

“Lo ha cultivado mi padre. No se fuma”, se apresuró a aclarar y señaló que se trataba de Moringa. “Es una hierba con muchas propiedades. Mi padre dice que es la ostia. Tienes que hacerte una infusión por las mañanas, es buena para la digestión”, explicó.

Una vez iniciada la entrevista, el conductor del espacio no dudó en preguntarle sobre temas amorosos. “Sentí amor en preescolar”, respondió Ana Mena muy segura. A lo que Broncano respondió: “En Málaga vais fortísimos”.

Esto es una provocación en toda regla. Es que hasta la bolsa, @AnaMenaMusic pic.twitter.com/EdYNmiAjZJ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 30, 2023

Ana Mena deja atónito a ‘La resistencia’

Las preguntas que no podían faltar eran las tradicionales sobre el dinero y el sexo. Tras las palabras del jienense, la intérprete de ‘Me he pillado por ti’ aseguró que no le gustaba hablar de dinero, pero no dudó en dar un monto aproximado de lo que tenía en el banco.

“No me gusta hablar del dinero. Antes era más descontrolada, estoy aprendiendo a ahorrar. ¿Qué hago, qué te digo?. Un rango, más de un millón y menos de doscientos millones”, respondió. Ahora, sobre la pregunta de cuántas relaciones íntimas tuvo en el último mes, Ana Mena respondió inesperadamente: “Ahí estoy jodida, tío”.

“Cero. ¿Alguien te ha dado la respuesta de cero?”, preguntó con curiosidad. Por su parte David Broncano quedó muy sorprendido por primera vez. "La primera vez, quizás, en seis temporadas que alguien dice: ‘vengo con el depósito vacío’”, reflexionó. “María Teresa Campos vino y dijo: ‘un par de ellos o tres’”, comentó. Su invitada aseguró que estaba muy ocupada con su trabajo con ‘Bellodrama’ y aprovechó de sus tiempos libres para descansar.

Puede que la primera vez en seis temporadas que alguien viene con el depósito vacío. Hasta María Teresa Campos dijo que no tenía el marcador a cero. Tenía que pasar y no pasa nada.@AnaMenaMusic pic.twitter.com/jjI8k90dKE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 30, 2023