Andrea Llosa responde a críticas de Magaly Medina: "Es una angurrienta"

¿Duelo de divas? Andrea Llosa le respondió fuerte y claro a Magaly Medina, luego que la Urraca la criticara por tener en su programa a los familiares de John Kelvin.

La conductora de Nunca más se burló de las críticas de la pelirroja, destacando que Medina quiso tener en su programa al cumbiambero en el 2022, cuando este salió de prisión.

“A mí me parece bien ocurrente Magaly, porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale, iba a tener al agresor en su set. Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor. Imagínate, le paga al agresor para que se siente en su set, porque ella sueña con todo”, expresó Llosa a Trome.

Asimismo, la presentadora de Andrea recalcó que nunca le ha pagado a ningún invitado para que se siente en su programa y que nunca defendería a un agresor.

“Acá no le pagamos a nadie para que venga y se siente. La gente que me conoce sabe perfectamente que jamás defiendo a un agresor. De hecho, ayer, creo que no ha entendido bien, y sería bueno que se lo expliquen, dejé claro que no defendemos a ningún agresor y John Kelvin es un agresor, por eso está preso, porque es un agresor”, agregó la conductora.

Andrea Llosa llama “angurrienta” a Magaly Medina

Andrea Llosa continuó despotricando en contra de Magaly Medina. La conductora de Nunca más llamó “angurrienta” a la Urraca, pues considera que a esta le molesta que otras figuras del espectáculo visiten programas diferentes al suyo.

“Si vamos a hablar claro, sé que a ella le jode que personajes de la farándula salgan en otros programas, en todos en general, Día D, el noticiero, con Milagros Leiva, con todos. Por eso te digo que ni la Chilindrina es tan angurrienta, tiene el síndrome de la Chilindrina. No es la hija única, somos una familia disfuncional como muchas en el canal”, acotó en contra de Magaly.





¿Qué dijo Magaly Medina sobre Andrea Llosa?

Magaly Medina despotricó en contra de Andrea Llosa luego que la presentadora de Nunca más invitara a su set a los familiares de John Kelvin.

“Puedo tener muchas críticas contra Dalia, pero jamás sentaría en este set, acá a la familia de sus golpeadores para que vengan todos orondos a tratar de denigrarla, de dejarla como mala madre a dejarla a una que se regala como golpeador”, empezó diciendo la Urraca.

Minutos después, la conductora de Magaly Tv, la firme se refirió a Andrea Llosa y su programa de televisión.

“Hoy en un programa de mi canal, debo lamentar que sea así, pero igual lo diría si fuera en otro canal y lamento que se haya puesto a todas estas personas que detestan a Dalia Durán, que se hayan prestado a ese juego de lavarle la cara a John Kelvin”, acotó.