Andrea Luna denunció que sufrió de acoso callejero: "Lo encaré y me dijo 'se*** de m***'"

Andrea Luna es reconocida por su trabajo en distintas producciones. Lamentablemente, eso le da pie -sin razón- a muchos desadaptados a sobrepasarse con ella.

En una entrevista para Trome, la actriz reveló que sufre de acoso constantemente. Es más, indicó que un sujeto la insultó cuando lo encaró.

La acosaron en la calle

Durante la conversación que tuvo con el diario capitalino, Andrea Luna recordó la vez que sufrió de acoso por en sujeto mientras caminaba por la calle.

"Estaba caminando hacía mis ensayos de la obra Jauría, tranquila repasando mis textos, y un sujeto desde su carro me grita 'mamacita rica', camino dos cuadras más y estaba estacionado, me dice 'qué buena que estás' y no sé qué cosas más. Entonces, aproveché en tomarme una foto y me dice 'que grabas serrana de m...'", relató la intérprete.

Finalmente, aclaró que esto ocurre con frecuencia. "Me pasa seguido y estoy agotada. Este nivel de violencia y acoso existe todos los días en la calle y es triste no hacer nada. Quisiera saber quién es este sujeto, puse su foto en mis redes sociales y me encantaría tomar acciones legales", enfatizó Luna.

No quiere usar Tinder

Por otro lado, recalcó que no necesita de un hombre para que la pueda engreír y no intentó descargarse la app Tinder. "No me tienta, me da un poco de miedo, porque se ven muchos casos de asesinatos. Soy fan de los documentales de asesinatos, así que estoy media traumada", dijo Andrea Luna.

De igual manera, comentó acerca de la experiencia que vivió cuando denunció a su ex Pietro Sibille por agresión psicológica y física. "Fue importante no callar. Hay más cosas que en algún momento quisiera escribirlas porque me ha pasado muchas cosas fuertes a lo largo de mi vida. Quisiera escribirlo porque siento que es una manera de sanar y liberarme", declaró la actriz.