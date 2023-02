Andrea San Martín se besa con jovencito trabajador de EEG y lo muestra en sus redes sociales

La influencer Andrea San Martín compartió a través de sus redes sociales un video en donde aparece besándose apasionadamente junto a un jovencito quien sería, nada más y nada menos, un trabajador de la producción del reality de competencia “Esto Es Guerra”.

Dichas imágenes causaron gran controversia entre todos sus seguidores, pues ninguno de ellos sabía que la popular “Ojiverde” estaba en pareja.

Cabe recalcar que, su nueva relación sentimental se llamaría Franceso Méndez y fue él quien difundió el video en sus historias de Instagram.

Según las imágenes, ambos personajes se encontraban en una reconocida discoteca ubicada en el distrito de Punta Hermosa.

Como se recuerda, la influencer culminó su noviazgo con Sebastián Lizarzaburu padre de su hija mayor en septiembre del 2022.

¿Quién es Francesco Méndez?

Por si no lo sabías, Francesco Méndez debutó en el año 2018 como bailarín del recordado programa de Gisela Valcárcel “El artista del año”.

Tras culminar su participación, el también modelo en el reality “Divas Esto Es Guerra” donde demostró su gran talento artístico.

Actualmente, se desempeña como trabajador del mencionado espacio televisivo y apoya en los juegos de la competencia.

Instagram/@mama.porpartidadoble

Sebastián Lizarzaburu lanzó indirecta en contra de Andrea San Martín

Hace un par de semanas, Sebastián Lizarzaburu expareja de la influencer no solo señaló estar en el mejor momento de su vida, sino, además, afirmó que alejarse de los escándalos fue lo mejor que pudo hacer.

“Me alejé de la televisión, de los escándalos, de las personas que no me sumaban, de amistades y me empecé a enfocar en mí, en mi crecimiento personal, en lo laboral, en perseguir mis sueños, cumplir mis metas y objetivos, ser mi mejor versión”, acotó.

