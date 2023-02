Andrés Hurtado planea crear Teletón para ayudar a Turquía tras terremoto: “Vamos a recaudar fondos”

Tras el devastador terremoto en Turquía que ha cobrado más de 33 mil víctimas, distintos medios de comunicación se han unido con el fin de llevar ayuda a la mencionada ciudad.

Uno de ellos es el presentador de televisión Andrés Hurtado quien no dudó en solidarizarse con el pueblo turco, razón por la cual utilizó un espacio en su programa Hoy es Sábado con Andrés para comunicarse con el empresario Mehmet Ugur Bilginer.

Pero no solo eso, a través de las cámaras de su programa se comprometió a llevar ayuda al lugar.

“Vamos a seguir comunicándonos los sábados para dar cuenta y nosotros recaudar fondos. Yo voy a estar en la ciudad de Turquía en el propio epicentro... Me comprometo a estar en Turquía para difundir los problemas que están atravesando, lo más pronto estaré tomando un avión a Turquía para difundir las imágenes al mundo entero”, afirmó.

Asimismo, el líder de opinión recalcó que le encantaría crear una Teletón para que las personas puedan apoyar con los damnificados.

“Acá cuando hicimos ‘Respira Perú’, también hicimos una Teletón, ayudemos a los hermanos de Turquía que realmente la están pasando como ustedes no tienen idea en la faz de la Tierra, en el mundo. Cómo pudo derrumbarse miles de kilómetros de ciudad”, dijo.

Alfredo Benavides lo acusa de robarse un personaje

Por otro lado, hace unos días “Chibolín” causó gran polémica en redes sociales tras verse involucrado en la polémica con Alfredo Benavides.

"Lo que no me gusta de ti es que hace muchísimos años a mí y a Manolo Rojas nos llevaste supuestamente a celebrar porque no sé qué cosa te inventaste y nos pepeaste. Perdón, ¿pero para qué nos pepeó? Nosotros nos quedamos privados y al día siguiente teníamos grabación y fue a la grabación del programa solo", señaló.

Y es que el popular “Niño Alfredito” lo acusó de robarse uno de sus personajes más queridos.

"Y cuando el productor dijo: '¿Y Alfredo y Manolo? dijo: 'Por ahí deben andar borrachos'. Pero ¿por qué lo dijo? Porque ese día yo tenía que grabar de Keiko (Fujimori), yo hacía ese personaje y el productor dijo: '¿Ahora quién va a hacer Keiko?' '¿Qué, tú vas a hacer Keiko?', le dijo el productor. Y se quedó con mi personaje de Keiko, eso es lo que nunca me gustó de ti", acotó Benavides en el programa JB en ATV.

