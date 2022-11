Bea arremete contra Steisy en 'Pesadilla en el paraíso': “Eres una inmadura y desequilibrada"

Bea Retamal y Steisy se dijeron de todo en Pesadilla en el paraíso luego de que Retamal reprochara la actitud de Steisy durante su pelea con Ismael Arroyo. Pero, ¿cómo empezó la pelea?

Los ánimos entre los participantes estuvieran incendiados debido a la pelea entre Ismael Arroyo y Steisy. De hecho, muchos de ellos intentaron calmar la situación. Entre ellos estuvo Bea, quien no dudó en pararse y criticar a su compañera.

“Algo pasa la estabilidad nos la pone hasta aquí”, señaló Bea.

Tras escucharla, Steisy se alteró y fue a su encuentro encarándola a que se lo dijera frente a frente. “Te lo digo a ti, si solo hay que verte gordi no sabes hablar”, reiteró Retamal, alterando aún más a la otra participante.

“Tú tampoco sabes hablar, eres la que insulta, te metes en temas que no tienen nada que ver contigo porque yo creo que tú tienes algo contra mí”, respondió por su parte Steisy provocando que la pelea verbal se extendiera por varios minutos.





‘Pesadilla en el paraíso’: Bea Retamal tilda de inmadura y desequilibrada a Steisy

En otro momento de la discusión, las jóvenes se sacaron algunos ‘trapitos sucios’ y tuvieron un fuerte cruce de palabras.

“Gracias a Dios no sé lo que es la envidia, sé lo que es la admiración. Me gusta la gente que me nutre esta (la cabeza). No puedo envidiarte a ti porque te pones peor que yo. Te agradezco que seas más desequilibrada que yo en estos momentos porque así aprendo a mantener la calma contigo”, recalcó Bea.

“Paulo Coelho (…) Tienes relaciones super inmaduras”, se burló por su parte Steisy. “Como todos, tengo 25 años todavía estoy aprendiendo, gorda, y considero que con 25 años te doy tres vueltas en madurez (…) Yo creo que no se puede vender humildad cuando se actúa con soberbia”, subrayó Retamal.