BLACKPINK desplaza a Bad Bunny en el ranking de Billboard

El grupo surcoreano BLACKPINK esta gozando de su mejor momento tras el estreno de su nuevo álbum Born pink.

En las últimas horas se supo que acaban de llegar al primer puesto de los 200 álbumes más populares de los Estados Unidos.



Así, desplazaron a Bad Bunny, quien tenía esa ubicación de privilegio gracias a su disco Un verano sin ti.

Número 1 en los Billboard

Gracias a su álbum Born Pink, el grupo que conforman Jennie, Jisoó, Lisa y Rosé pudo alcanzar el primer puesto en la lista de los 200 álbumes más populares en los Estados Unidos. Como se recuerda, Born Pink es el segundo álbum que saca el grupo. Cuenta con un total de 8 canciones y hasta el momento vendió 102 mil unidades vendidas.

Se habló mucho cuando el grupo anunció que volvería a los escenarios, pues algunos fans 'anti' trataron de menospreciar su trabajo. Pero gracias al apoyo de sus verdaderos fanáticos, pudieron conseguir este logro.

'Pink Venom' el hit que llevó a Blackpink a los Billboard

El número 1 fue posible gracias a su gran hit Pink Venom. Su sencillo se posicionó en los primeros lugares de popularidad a nivel global. Algo similar paso en el año 2008, cuando Danity Kane pudo llegar a liderar los Billboard con su segundo álbum llamado Welcome to the Dollhouse.

Del total de ventas conseguidas por Born Pink, 75.500 copias fueron ventas puras, otorgándole su lugar como el más vendido en tierras norteamericanas. Próximos a tener su gira mundial, la agrupación femenina de Corea del Sur celebraron su nuevo logro, al igual que miles de sus fanáticos que las seguirán apoyando en sus siguientes presentaciones.