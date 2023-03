Brenda Zambrano cuenta la ‘pesadilla’ que vivó con Guty Carrera: “No puedes obligar a una persona a estar contigo”

Brenda Zambrano reveló detalles de su relación con Guty Carrera. La actriz mexicana admitió que durante los 4 años que estuvieron juntos, normalizó los malos comportamientos de su expareja.

Brenda Zambrano habla de su relación con Guty Carrera

Durante una entrevista con canal de YouTube Doble G, la expareja de Guty Carrera contó la pesadilla que vivió con el modelo. “Pinté al hombre perfecto y a la relación perfecta, todo el mundo nos amaba como pareja. Todo se fue a la m... porque yo ya no lo quiero, le dije que no quiero estar con él. Qué estoy haciendo con un c... que no tiene las cosas claras, eso va para 4 años, no sabes si se quiere casar, si tener hijos, qué futuro te espera, qué quieres”, expresó.

Brenda Zambrano contó que el ‘Potro’ le pidió su mano a su madre, pero cuando su relación estaba en malos términos. Por otro lado, aseguró que fue el peruano quien abandonó su casa y dejó de comunicarse con ella.

“Ahora sí quería casarse, ir a pedirle la mano a mi mamá sin mi consentimiento, cosas así que ya no estaban ‘padres’. Lo siento mucho, me amas, pero yo no, no puedes obligar a una persona a que te quiere y obligarlo a estar contigo. Se fue de la casa y no sé nada de él hasta ahorita. Me lo topé en un evento, pero él pidió que no estar cerca de mí, que lo llevaran en otro coche, otro hotel”, enfatizó.

Brenda Zambrano tuvo que ir a terapia

Asimismo, la actriz mexicana admitió haber acudido a terapia tras el fin de su relación con Guty, donde vivió su duelo durante la relación.

“Estoy en terapia, la psicóloga me dijo que si te quedas con él va a doler porque no eres feliz, si no, dolerá porque estás acostumbrada a estar acompañada. Yo ya lloré durante la relación, ya sufrí, ya viví el desapego durante la relación. Pero obviamente cuando terminamos sí me puse a llorar, 4 años, todo se fue a la mierda, encima mi mamá se puso en mi contra por apoyarlo”, mencionó.

Asimismo, admitió que había normalizado los malos comportamiento del hijo de Edith Tapia, quien en más de una ocasión la criticaba por su pasado. “Era gacho para mí que él me juzgara mi pasado, normalicé, ciertos comentarios, hasta que mis amigos me decía que no está bien. Yo les decía “no es tan grave”, pero por qué, ¿porque no te puso el cuerno? ¿porque no te p...?”, sentenció.