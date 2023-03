Brunella Horna arremetió contra Jossmery Toledo: "Por qué no sales sin cobrar un sol por tu honor"

El 'ampay' de Jossmery Toledo con Paolo Hurtado sigue generando controversia. Brunella Horna exhortó a la expolicía a defenderse y la criticó por cobrar a cambio de brindar una entrevista.

'Baby Brune' no se quedó callada

Jossmery Toledo quiso cobrar 10 mil soles para conceder una entrevista sobre su 'ampay' con Paolo Hurtado. La pareja de Richard Acuña enfureció al enterarse del precio. "Si Jossmery dice que ella no esconde nada, por qué no sales sin cobrar un sol, (es) por tu honor (y sal) a contar lo que está pasando. Yo nunca he cobrado por ir a un programa", dijo la conductora.



Según revelaron los presentadores de América hoy, el representante de la expolicía habría pedido esta suma de dinero para que la modelo asista al programa y cuente su versión de los hechos. Sin embargo, consideraron que el monto es elevado.





Brunella Horna compra silencio de 'Giselo' con cerveza

El popular 'Giselo' reveló en el show que ya no podrá hacer más bromas sobre la pareja de Brunella Horna. "Hay cosas que no puedo hablar", declaró Dávila. Su compañera Janet Barboza notó que Edson estaba en una encrucijada. "Parece que Edson se encuentra entre la espada y la pared, nos comentan que se ha vendido por unas cervezas", comentó la popular 'Rulitos'.

'Baby Brune' le informó a su colega que no eran unas cuantas botellas. "Fueron 300 cervezas que le di... Fue por su silencio... Bromas de nuestras parejas está prohibido", acotó Horna. "Es lamentable, pero son tratos que no puedo romper", respondió Edson. Ethel Pozo y compañía estaban sorprendidos del acuerdo al que llegaron ambos, aunque le recordaron a 'Giselo' que debe cumplir su promesa.