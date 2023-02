Brunella Horna descarta participar en el Miss Perú 2023: “No he conversado con Jessica Newton”

En los últimos días se había rumoreado la posibilidad de que Brunella Horna participe en una nueva edición del certamen Miss Perú 2023. Sin embargo, la esposa de Richard Acuña descartó estar dentro de las candidatas junto a Luciana Fuster.

Brunella Horna no participará en el Miss Perú 2023

La conductora de América Hoy aseguró que no está en sus planes participar en el certamen de belleza. Además, dijo que no había hablado sobre la posibilidad con la directora Jessica Newton.

Lee también: Brunella Horna revela que no recibió regalos de boda: “Pedimos a nuestros invitados que donen a una ONG”

“No, era una broma del programa que Ethel me decía que postule, todos me apoyaban, pero no lo veo súper complicado realmente. No he conversado con Jessica Newton, para nada”, comentó la modelo para América Espectáculso.

‘Giselo’ vacila a Brunella Horna

Por supuesto, no podía faltar la opinión de Edson Dávila, quien aseguró que propondrá hacer un Miss Primavera en el programa matutino para que Brunella se enfrente a rivales como Susy Díaz y su hija Florcita Polo.

Lee también: Rosángela Espinoza sobre su discusión con Brunella Horna por viajes a Dubái: “Es para que no hable de más"

“Me hubiera encantado verte participar, de verdad, aunque sea miss Primavera hay que hacerle, que compita con Florcita Polo y Susy Díaz hay que hacerlo”, comentó el popular ‘Giselo’. Por suparte, ‘Baby Bru’ se mostró sonriente y negó querer participar de la idea de su compañero: “Miss Primavera América Hoy, la tengo difícil con ellas”.