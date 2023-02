Brunella Horna revela que Christian Cueva quiere dedicarse a la música: “Tiene buena voz”

Brunella Horna y Christian Cueva se convirtieron en noticia al inicio de este 2023, luego que el futbolista fuera uno de los invitados a su boda. Es por eso, que la conductora de América Hoy se animó a compartir en televisión nacional la conversación que tuvo con 'Cuevita' sobre su deseo de debutar como cantante.

Christian Cueva quiere dedicarse a la música

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la popular ‘Baby Bru’ comentó que Christian Cueva le confesó que quería dedicarse a la música. Según la presentadora, el jugador tiene una gran voz y demostró sus dotes de animador en su matrimonio.

“Al día siguiente me dijo que se quería lanzar como cantante. Sí, me dijo eso. Tiene buena voz y animó a todo el público. En el futuro, de repente, cuando se retire del fútbol lo pueda hacer. La gente lo adora, canta bien, tiene buena voz y me hizo el show, definitivamente”, comentó Brunella.

Christian Cueva animó la boda de Brunella Horna y Richard Acuña

Como se recuerda, uno de los personajes que se lució en el matrimonio de Brunella Horna y Richard Acuña fue, nada más y nada menos, que el futbolista Christian Cueva.

Y es que el querido ‘Aladino’ llamó la atención de los invitados al lucirse con sus sorprendentes pasos de baile. Pero no solo eso, también se subió al escenario para cantar junto a Marisol. La imágenes fueron muy comentadas en las redes sociales.