Camila Homs confirma que chats filtrados con insultos a Rodrigo De Paul y Tini son suyos: "No me arrepiento"

La guerra entre Rodrigo De Paul, Camila Homs y Tini Stoessel continúa. La modelo e influencer se pronunció luego de que se filtraran unos chats suyos insultando y amenazando al futbolista del Atlético de Madrid y la exchica Disney.

Camila Homs: "Yo soy la de los chats"

La expareja del mediocampista fue abordada por un reportero del programa Socios del espectáculo en Punta del Este, Uruguay, hasta donde llegó para pasar Año Nuevo junto a sus hijos Francesca y Bautista, y un grupo de amigos.

Durante la entrevista, la influencer confirmó que los chats filtrados y anexados por De Paul a la denuncia penal que le interpuso en los tribunales son reales. Asimismo, expresó su indignación por la difusión de los mensajes personales en los medios de comunicación.

“Lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Pero me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”, señaló la modelo muy mortificada.

Por otro lado, Camila Homs descartó que le impida a Rodrigo De Paul ver a sus hijos debido a los problemas que mantiene con el futbolista. “Los chats son así, no son adulterados. Por más que esté recaliente, la relación con sus hijos va a estar, trato de no mezclar las cosas”, agregó.

Camila Homs se arrepiente de cánticos con insultos hacia Tini

En tanto, Camila Homs se mostró arrepentida de su comportamiento en Año Nuevo, luego que se viralizaran unos videos de ella incitando a un grupo de fans a cantar e insultar a Tini Stoessel. Sin embargo, destacó que debido a la bulla del lugar tenía problemas para entender la letra de las arengas de los fanáticos.

“No puedo creer la de cosas que salieron a decir (los medios), como medio que me mataron. Cuando vi los videos que me mandaron y escuché los audios, me sentí mal. En el momento, tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente”, contó la influencer.