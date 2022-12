Rodrigo De Paul denunció penalmente a su ex Camila Homs por amenazas contra él y Tini

¡La guerra continúa! Este jueves 29 de diciembre, se conoció que Rodrigo De Paul denunció penalmente a su exesposa Camila Homs por agresión verbal hacia él y su actual pareja, la cantante Tini Stoessel, ante los constantes mensajes que reciben de parte de la modelo a través de las redes sociales.

Esta noticia fue confirmada para TN Show por Marcelo Rochetti, abogado del jugador del Atlético de Madrid. El letrado contó que el futbolista denunció a la madre de sus hijos en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjuntando los chats como pruebas de la presunta agresión.

Camila no es la única demandada por el jugador de la Scaloneta. El padre de la modelo, Horacio Homs, también fue denunciado por el mismo motivo.

¿Qué desató la furia de Camila Homs contra Tini y Rodrigo De Paul?

Camila Homs habría desatado su furia luego de ver a Rodrigo De Paul visitando a Tini Stoessel en los ensayos de uno de los conciertos que ofreció en Buenos Aires, en lugar de ir a ver a sus hijos, con quienes no se reunía desde hace un mes debido al mundial.

Sin embargo, las disputas no quedaron ahí, la modelo habría estallado de ira luego que De Paul llevara a su hija Francesca a un concierto de Tini. El jugador se fotografió con su pequeña en primera fila del show de la intérprete de ‘Fresa’, desatando la furia de su exesposa.

¿Qué dicen los mensajes que Rodrigo De Paul adjunto a la denuncia?

En la denuncia, Rodrigo De Paul adjuntó los amenazadores mensajes que le envió Camila Homs a través de WhatsApp. En ellos, la modelo arremete contra el padre de sus hijos e insulta a Tini Stoessel.

“Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el ort…”, se lee en una parte de la conversación.

En otro fragmento de los chats, la rubia amenaza al futbolista del Atlético de Madrid con no dejarlo ver a sus hijos: “Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quédate bien tranquilo. No vas a tener paz”.

los mensajes de cami homs a de paul pic.twitter.com/zhQ1tBIWhj — 🐌 (@mapezanolc) December 30, 2022