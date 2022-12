Se filtran los fuertes mensajes que Camila Homs le mandó a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tras la polémica denuncia penal que le interpuso el Rodrigo De Paul a su ex pareja Camila Homs, se dieron conocer escandalosos comentarios por parte de ella en donde la modelo lanza duros calificativos en contra del futbolista y de la cantante Tini Stoessel.

“Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el ort…”, comenta.

Pero no solo eso, en uno de los mensajes Homs le señala al jugador del cuadro albiceleste que todo el mundo conocerá su verdadera actitud.

“Merecés lo peor vos. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quédate bien tranquilo. No vas a tener paz”, recalcó.

Leer más: Tini y su indirecta a Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul: "Duermo todas las noches en paz"

Cabe recalcar, que, ante este tema, el centrocampista ha decidido demandarla tanto por amenaza como hostigamiento, pero, no solo a ella, sino también contra su padre Horacio Homs.

Y es que, el deportista argentino afirmó que el pasado 13 de junio mientras realizaban el tema legal relacionado a la separación entre ambos, el progenitor de la madre de los dos hijos del campeón del mundo le dijo: “Ya vas a conocer a Horacio Homs”.

Es preciso mencionar, que toda esta información fue dada a conocer a través del programa intrusos del periodista de espectáculos Guido Záffora.

"Cuentan los abogados que el acuerdo económico tras la separación fue muy favorable a Camila. Pero sentimentalmente ella quedó muy golpeada. Esta denuncia tiene que ver con mensajes que le envió, porque en el último tiempo no están nada bien. La intermediaria para que él pueda ver a sus hijos es su mamá, Mónica", aseguró Záffora

Asimismo, el líder de opinión aseveró que la estrella del Atlético de Madrid “pidió protección para sus hijos” tras las pruebas contundentes.

"Tendría audios de WhatsApp amenazantes por parte de su ex, y chats de Camila contra Tini Stoessel, por eso la cantante la bloqueó… Es una denuncia tremenda de parte de Rodrigo hacia Camila que va a cambiar la historia. Involucra directamente mensajes que le mandó Camila Homs a Rodrigo en las últimas horas. Además, hay otra denuncia que con respecto a los hijos", acotó.

Leer más: Rodrigo De Paul denunció penalmente a su ex Camila Homs por amenazas contra él y Tini