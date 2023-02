Carlos Alcántara explicó su renuncia EN VIVO 'Lima limón': "Me ofrecieron una cosa y yo estaba perdido"

Carlos Alcántara se encuentra feliz por el próximo estreno de la cuarta entrega de Asu mare.

El director fue entrevistado por Verónica Linares en su canal de YouTube para hablar de algunos pasajes de su vida., y recordó su etapa en Lima limón junto con Laura Huarcayo.

Lee también: Melissa Paredes lanza advertencia contra vidente Mónica Galliani: “Le estás poniendo un delito a mi pareja".

Cachín sorprendió al contar que se encontraba incómodo con el show y decidió no retornar a la televisión. Asimismo, comentó que el formato era distinto a la propuesta inicial que le ofrecieron.

Alcántara y su renuncia a 'Lima Limón'

Carlos Alcántara es recordado por su participación en la popular serie Pataclaun. Después, consiguió trabajo como conductor en Lima limón, al lado de Laura Huarcayo. Sin embargo, el popular Machín no tiene buenos recuerdos de aquella época, y así lo expreso en su entrevista con la periodista Verónica Linares.

"Si tú revisas Lima limón, digo no soy yo, estoy loco. La ropa que me pongo, los dreads si eran un poco más mi esencia, pero ese comportamiento", dijo el intérprete.

Lee también: Melissa Klug y Brunella Horna protagonizan tenso momento en 'América hoy': "Ya vas patinando dos veces"

El actor indicó que el formato que le propusieron al principio no era el mismo. "He ido progresando a no ser tan confiado, ahora soy desconfiado. Pero en ese momento era lo que me tocaba, me ofrecieron una cosa y yo estaba como perdido, no sabía para donde ir y me dijeron que conduzca un programa que bacán y no era como yo esperaba, fue cambiando", confesó Carlos.

Finalmente, 'Machín' confesó que se enteró que un segmento de pelea entre dos señoras fue armado. Dicha revelación no le gustó y tomó la decisión de renunciar en vivo.