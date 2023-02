Carlos Alcántara resta importancia a los ataques de Ricardo Mendoza: “Que se dedique a lo suyo”

Luego que Carlos Alcántara acusara a su sobrino Ricardo Mendoza de dejarlo colgado con el proyecto de ¡Asu mare!: los amigos, el conductor de Hablando huevadas anunció que contará su propia verdad.

Al ser consultado sobre este tema, el popular Cachín restó importancia a sus palabras y le deseó lo mejor en su carrera.

Carlos Alcántara minimiza a Ricardo Mendoza

Durante el avant premiere de la nueva película ¡Asu mare!: Los amigos, Carlos Alcántara comentó que no tenía sentido hablar sobre su sobrino, pues ya no era parte de la película.

“Acá no tiene sentido hablar de él, acá no está él, aquí está el elenco que tiene que estar (...) He sido claro, él no quiso estar acá y no está. Su proyecto es más importante, y nada, yo feliz que le vaya bien”, declaró ante la prensa.

Asimismo, aclaró que no estaba dispuesto a tener una batalla mediática. “Yo no voy a entrar en dime que te diré, ya estoy viejo para eso”, comentó el actor.

Carlos Alcántara le desea lo mejor a Ricardo Mendoza

El conductor de Hablando huevadas publicó en sus redes sociales que va a contar su verdad y demostrar “quién se cuelga quién”. Por su parte, el popular Cachín no hizo caso a las indirectas y declaró que él puede hacer lo que desee.

“Que se dedique a lo suyo, que sea feliz y bacán. Que gane la plata que tenga que ganar, que le dé prioridad a las cosas que tenga que darle, pero aquí no está”, finalizó.