Carlos Alcántara y su dura crítica a 'Esto es guerra': “Veo la toxicidad de la TV”

Carlos Alcántara no se guardó nada en una reciente entrevista que tuvo con Verónica Linares para su canal de YouTube. El actor comentó sobre la realidad de la televisión peruana y puso de ejemplo a Esto es guerra, programa que no tuvo reparos en criticarlos.

Carlos Alcántara criticó a 'Esto es guerra'

El popular ‘Machín’ indicó que ve por momentos el programa por la amistad que mantiene con Johanna San Miguel. “Yo lo veo, digamos que a veces relojeo un ratito porque soy amigo de la chata y Renzo, veo qué están haciendo, el formato y para mí son cinco segundos y ya sé lo que están haciendo”, señaló Alcántara.

Por otro lado, Carlos Alcántara remarcó que notó la toxicidad que hay en la televisión de hoy en día: “De repente hay algo gracioso, pero no me la creo tanto. Lo que sí veo es la toxicidad de la televisión, porque te prenden las luces y empiezas (a sonreír) y en corte (dejas de sonreír) y otra vez así”.

Carlos Alcántara no tiene nada en contra de los chicos reality

El actor también aclaró que no tiene en nada en contra de las personas que trabajan en este reality, sin embargo, se animó a brindar algunos consejos. “La gente tiene que aprender que en la televisión tú no te la puedes creer, tú debes entrar y salir, porque o si no te vuelves un títere, un payasito. Los chicos de Esto Es Guerra genial que ejerciten su cuerpo y compitan” apuntó el protagonista de Asu Mare.

Finalmente, el actor les dio un consejo a los conductores de este tipo de programas: “Mira un programa sin sonido y todos parecen locos. Si tú lo miras así, los ves como monitos. Todos los conductores tienen que pasar por esa fantasía. Es bonito, pero la cosa es que no te quedes en eso porque vas a sufrir, ya que al final es mentira”.