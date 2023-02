Ricardo Mendoza le contesta a Carlos Alcántara: “¡Vamos a ver quién se cuelga de quién!”

Ricardo Mendoza le respondió a su tío Carlos Alcántara luego que el actor lo acusara de irresponsable. Según las declaraciones del popular ‘Machín’, el comediante dejó a medias las grabaciones de la película Asu mare: los amigos.

“Vamos a responder como hacen los comediantes de verdad… con comedia. ¡Vamos a ver quién se cuelga de quién! Los esperamos en los shows de la gira de San Valentín 2023, dónde diré la verdad”, escribió Mendoza en su cuenta de Instagram.

El texto estuvo acompañado de un video promocional de su gira por San Valentín. En el clip, se escucha de fondo las polémicas declaraciones que el ex Pataclaún brindó a Trome.

¿Qué dijo Carlos Alcántara sobre Ricardo Mendoza?

Carlos Alcántara acusó a Ricardo Mendoza de dejarlo colgado con el proyecto de Asu mare: los amigos. De acuerdo con el actor, la decisión de salirse del proyecto fue tomada por el mismo comediante, desmintiendo –así- las declaraciones de su sobrino, quien aseguró que fue la producción de la película los que lo expulsaron del filme.

“La decisión final de no estar (en la cinta) la toma él. Acá pareciera que fuera la víctima y es al revés. Creo que la víctima, en todo caso, seríamos nosotros porque nos ha dejado colgados con un proyecto grande”, expresó Alcántara a Trome.

Asimismo, el ex Pataclaún le aclaró a Mendoza que el protagonista de la película es él.

“Tuvimos que tapar el hueco de un elenco que todo el mundo conoce, porque no es el protagonista de Asu Mare, el protagonista soy yo. Él es parte del grupo de los amigos”, agregó.

¿Qué dijo Ricardo Mendoza sobre su salida de Asu Mare?

En junio de 2022, Ricardo Mendoza aseguró que la producción de Asu mare decidió retirarlo de la película debido a sus constantes polémicas por los comentarios de su show.

“Tuve una reunión con esas personas (la producción de la cinta) y me metieron un floro (me dijeron): ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje’. Y yo les dije ‘Qué bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito’. Yo venía con lo mismo”, contó el conductor de Hablando huevadas.