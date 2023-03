‘Cholita Lu’ le pide colaboración a Flavia Laos: “Te escribo al Instagram y no me respondes”

En la última emisión de JB en ATV, Flavia Laos estuvo como invitada para presentar su tema ‘Si se nos da’, junto a la cantante Handa.

Antes de su presentación, la ‘Cholita Lu’, quien fue invitada en el segmento de imitación, le reclamó por no responderle los mensajes. “Sí, te escribo al Instagram y no me respondes”, expresó la influencer.

El cómico Jorge Benavides le preguntó qué le había dicho en los mensajes y ella explicó: “Hola Flavia, ya pues, un TikTok y así”. Esto dejó sorprendida a la enamorada de Austin Palao.

Finalmente, la exchica reality aseguró que podrían aprovechar que estaban en el mismo lugar para colaborar con contenido para sus redes sociales. “¡Uy! Pero, ya estamos aquí juntas, aquí mejor”, respondió la cantante.

¿Quién es la ‘Cholita Lu’?

La 'Cholita Lu' es una de las tiktokers peruanas del momento. La joven de 26 años se luce con sus polleras y realiza distintos trends de baile, videos de comedia y más.

La figura de redes sociales es originaria de Desaguadero, la región que es frontera entre Bolivia y Perú. Desde muy joven empezó a trabajar vendiendo ropa; sin embargo, debido a la pandemia exploró el mundo de las redes sociales.

Actualmente, cuenta con 1.7 millones de seguidores en TikTok. Mientras que en Instagram suma 95,4 mil seguidores. Este fin de semana, fue la invitada especial del programa JB en ATV, como parte de un segmento de imitación de Tiktokers. Su personaje fue caracterizado por el cómico Alfredo Benavides.