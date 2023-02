Christian Yaipén se defiende de las críticas que recibió por mala actitud con una seguidora: "No la vi"

En las últimas horas, Christian Yaipén ha estado en el ojo de la tormenta. El cantante del Grupo 5 fue captado en una mala actitud con una fanática.

En las imágenes, se ve al menor de los Yaipén cerrarle las cortinas del autobús a la joven, quien se sorprendió por lo sucedido.

Christian Yaipén se defendió de las críticas en redes sociales

Christian Yaipén fue protagonista en un video publicado en TikTok. En él, se puede apreciar al joven cantante cerrarle la cortina a una de sus fanáticas.

Luego de que el clip se hiciera viral en las redes sociales, Christian se defendió. "Amigos, hoy estoy con el corazón partido. Lo que pasó fue lo siguiente, veo un video que una señora está tocando: ‘Christian (en voz alta)' y yo me acerco. Yo solamente sentía un 'pam pam' y yo me acerco, como no veía nada, cierro la cortina", indicó en un primer momento.

El cantante aseguró que -normalmente- tiene otra actitud con sus fanáticos, pues se debe a ellos. “La gente que me conoce, que ha ido a un concierto, que me ha visto en la calle, ya sabe cómo soy. Yo me tomo todo el tiempo y está claro que yo me debo a ustedes”, complementó Christian.

Asimismo, se animó a mostrar la perspectiva que tenía desde el bus. En las imágenes se pudo ver que era muy complicado ver el exterior desde su posición.

Christian Yaipén busca comunicarse con la seguidora afectada

Por último, el líder del Grupo 5 pidió el número de la señora que subió el video para ponerse en contacto con ella. “Si tienen el contacto de la señora, me lo pasan por favor y la próxima vez que toquen el bus ya saben que de adentro no se ve ni escucha nada”, finalizó.