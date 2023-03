Dania Méndez y su reacción después de conocer las expulsiones de MC Guimê y Antonio Carlos Junior de 'Big brother Brasil'

El regreso de Dania Méndez a La casa de los famosos 3 generó revuelo. La modelo fue enviada a formar parte de Big brother Brasil, donde vivió momentos incómodos a causa de dos participantes del reality garoto: Antonio Carlos Junior y MC Guimê.

La reacción de Dania

El pasado miércoles 15 de marzo se celebró la fiesta de Antonio Carlos Junior. Durante los festejos, las cámaras captaron los comportamientos inapropiados de ambos participantes. El cumpleañero besó sin su consentimiento a Dania Méndez, mientras que MC Guimê intentó tocarle el derrier.

"Porque creo que tú me conoces y sabes que yo soy con el corazón y esas dos personas para mí me recibieron muy bien, me recibieron muy bonito", dijo Méndez entre lágrimas. Asimismo, relató los sucesos previos al acoso y reveló que intentó detener a 'Sapito'. En el caso de Guimê, Dania aseguró que el alcohol tuvo la culpa y no recuerda lo que pasó después.

La policía brasileña investiga el caso

Méndez estuvo contenta de reincorporarse a La casa de los famosos 3 y habló de su experiencia en Brasil. "Pero bueno, respetando las leyes de allá y también agradeciendo cómo cuidan a la mujer y cómo cuidan todo y respetando. La verdad para mí fue bien complicado porque de algo quizá que estaba en diversión se volvió algo de una manera u otra no esperado y pues de una manera u otra con sentimientos muy, o sea feliz, luego triste, altibajos, pero pues bueno procesando y echándole ganas y aprendiendo de cada situación", comentó la empresaria.

No obstante, la policía brasileña continuará con su investigación sobre el caso de la mexicana. Según un reporte de CNN Brasil, las autoridades esperan escuchar las declaraciones de MC Guimê y Antonio Carlos Junior.