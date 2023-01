Daniela Castro asegura que Renato Tapia le pidió a su primo asumir figura paterna de su hijo: "Me controlaba"

¡Impactada! Renato Tapia fue acusado por su expareja, Daniela Castro, de no reconocer a su hijo de seis años en el programa Magaly Tv, la firme. La joven aseguró que el futbolista se negó a darle su apellido al pequeño; sin embargo, envió a su primo José Martín Alva para que se hiciera cargo de él.

“El 30 de setiembre me escribe su primo, yo le dije que, si me iba a hablar de aborto, yo no hablaré nada, me dijo cómo se me ocurre”, contó Castro, quien también aseguró que convivió con el primo del centrocampista del Celta de Vigo durante cuatro años.

Asimismo, la mujer acusó a Alva de controlarla e impedirle que subiera postales de su pequeño a las redes sociales.

“El primo de Renato Tapia estuvo para controlarme porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal, lo había normalizado bastante. Salía a los centros comerciales y si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Le tapaba la cara al bebe”, agregó.

De acuerdo con las declaraciones de Castro, el pequeño fue concebido en el 2016 cuando el futbolista de la Selección Peruana ya se encontraba casado con su esposa Andrea Cordero.

Esposa de Renato Tapia sabía de la existencia del niño

Según la denuncia de Daniela Castro, la pareja de Renato Tapia, Andrea cordero, sabía que el futbolista tuvo un hijo fuera del matrimonio. Asimismo, la mujer aseguró que los padres del centrocampista conocían al pequeño, a quien bautizó como Fabrizio.

“Me dijo ‘mi papá quiere verlo’, al día siguiente del día del Padre, me saludó, subió, el señor vio a Fabrizio, le dijo que era igualito, ni siquiera para negarlo. A su abuela materna también conoció, así como a los hermanos de Renato”, relató a las cámaras de Magaly Tv, la firme.