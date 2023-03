David responde las críticas a su decisión final en ‘La isla de las tentaciones 6’: “No crean todo lo que ven﻿﻿”

El final de una de las parejas de La isla de las tentaciones dejó sorprendido a más de uno. David y Elena llegaron al reality asegurando que tenían una relación perfecta, incluso se autodenominaron ‘Barbie y Ken’.

Sin embargo, David creo una conexión instantánea con María, a quien había conocido en anterioridad a través de Instagram. Y es que no tardaron en compartir mimos y a los pocos días tuvieron intimidad.

Estas imágenes fueron vistas por Elena, quien regaló una de las reacciones más dramáticas de todas las ediciones, pues llegó a desmayarse en la hoguera. Ella quedó totalmente decepcionada y cogió fuerzas para presentarse en la hoguera de confrontación para pedir explicaciones.

David decidió irse con María

Al principio, David lamentó haberle hecho daño a su pareja. No obstante, dejó en claro que no se arrepentía de sus acciones, puesto que sentía que su relación ya no tenía decisión. Cuando Sandra Barneda le preguntó su decisión, el albaceteñó dijo que quería irse con María.

Su tentadora llegó a la hoguera para enfrentarse a Elena, quien terminó abandonando la isla sola pero contenta de su cambio como persona. “Entré siendo una Barbie y salgo hecha una mujer”, aseguró.

Elena, después de que David corte con ella: "Yo valgo mucho más que todo esto"



🍎 #Tentaciones9 | #LaIslaDeLasTentaciones9

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/jCX4RTydHS — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 20, 2023

David manda mensaje a sus detractores

Luego que se emitiera su decisión final, David fue blanco de duras críticas por no haber respetado relación y haberle causado dolor a su novia. Através de sus redes sociales, el participante dejó un mensaje para sus detractores.

“No crean todo lo que ven, a simple vista la sal también parece azúcar. Desahóguense, estoy aquí para ayudarles”, escribió en Instagram.

La publicación generó diversos comentarios, muchos de ellos negativos. “La canción de Shakira te va al pelo, David. Cambiaste un Rolex por un Casio”; “Es una pena que gente tan joven tenga tan poco respeto”; “Y hay cosas que se tienen que hacer con vergüenza sin reírte y con educación”; “Las faltas de respeto y la cero empatía dejan mucho que desear definitivamente”, respondieron algunos usuarios.