'El hotel de los famosos 2': Axel Neri se lesionó y abandonó el programa

El hotel de los famosos 2 entró en su etapa final. Sin embargo, uno de los participantes sufrió una fuerte lesión durante el programa. Se trata de Axel Neri, quien tuvo que dejar el reality debido a su accidente.

La lesión de Axel Neri

El modelo enfrentó el circuito del programa y perdió ante Enzo Aguilar. No obstante, sus compañeros notaron que Axel no podía moverse. Rápidamente, llamaron al equipo médico para que lo atiendan, pero el dolor que sentía Neri era fuerte.

Lee también: 'El hotel de los famosos 2': Fernando Carrillo tuvo un fuerte cruce de palabras con Emiliano Rella

"Soy consciente que me doblo el tobillo... Entonces, yo sigo en carrera... Yo quería terminar el juego, así que ato y cuando ato, a punto de tirar el primer tejo, escucho al 'Chino' que el ganador es Enzo. Por ende, yo quedo nominado", relató el participante.

Axel llegó al hotel más tarde, y fue asistido por sus amigos. Uno de ellos fue Fernando Carrillo, a quien le confesó que tenía un esguince. Asimismo, Neri parecía haber tomado la decisión de alejarse del certamen. "Lo más responsable que puedo hacer, por mi salud y por mí mismo, es decidir que El hotel de los famosos para mi tiene su punto final", sentenció el conductor.

Tres participantes hicieron su regreso al show

Mónica Farro, Lissa Vera y Kate Rodríguez sorprendieron a sus compañeros al presentarse en el reality. "Salimos lo que es el hall del hotel y nos encontramos con tres misiles atómicos", expresó Damián Ávila.

Lee también: ‘El hotel de los famosos’: Flor Moyano y Flor Ventura rompieron en llanto.

La primera en hablar ante las cámaras fue Mónica, quien contó cuáles son sus expectativas en esta nueva etapa del concurso. "Hay gente con caras largas porque no saben a qué venimos, con cara de ‘¿qué hace esta gente acá?’. Me importa la limpieza, tanto en los baños como en los cuartos y que no haya bichos en ningún lado", comentó la modelo.

En cambio, Lissa y Kate solo quieren seguir conociendo a más personas dentro de las instalaciones, pero saben que tendrán que esforzarse.