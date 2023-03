'El hotel de los famosos 2': Federico Barón fue eliminado del programa

El hotel de los famosos 2 está llegando a sus etapas decisivas. El último lunes, Federico Barón y Martín Coggi se enfrentaron en un reto para decidir quién sigue en competencia. El actor brindó su mejor esfuerzo, pero no fue suficiente. De esta manera, el intérprete cerraba su participación en el hotel más famoso de Argentina.



El actor dice adiós a 'El hotel de los famosos 2'



Federico Barón y Martín Coggi se vieron las caras en un circuito extremo. Los concursantes tenían como misión recoger tres lanzas que estaban en una torre y llevarlas a un estante que estaba en la superficie. El que lo hacía en menor tiempo, ganaba la competencia y se quedaría una semana más en El hotel de los famosos 2. Lamentablemente para Barón, Coggi lo hizo más rápido y tuvo que abandonar el reality de convivencia.

"Si pudiera cambiar algo de cuando entre al hotel sería haberme preparado mejor físicamente. Entrenar más, fumar menos, comer mejor. Pero bueno, creo así todo hice una buena pasada. Hice un buen trabajo acá en el hotel", indicó el actor.

"Lo di todo, me quedo tranquilo por eso, contento, tengo la adrenalina a tope, no puedo ni hablar, pero me voy muy orgulloso", complementó Coggi.

En tanto, Martín Coggi se mostró satisfecho por su victoria; sin embargo, sintió tristeza por ver a su amigo partir.

"Yo sabía que mi amigo no me iba a defraudar e iba a dar el cien, pero… (se quiebra), lo voy a extrañar", comentó el exboxeador. Uno de los presentadores, Pampita, también se animó a dedicar unas palabras a los concursantes. "¡Felicitaciones! Entre dos competidores que lo dieron todo, con un final apasionante, increíble lo parejos que estuvieron en esta última instancia", indicó Coggi.

Finalmente, el actor se fue feliz por los recuerdos que creo en el programa. Además, le encantó pasar tiempo con sus nuevos amigos.