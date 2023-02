‘El hotel de los famosos 2’: Rocío Marengo rompió en llanto tras la votación

En un nuevo episodio de El hotel de los famosos 2, Rocío Marengo tuvo la responsabilidad de elegir entre Axel Neri y Yasmín Corti, que estaban empatados en la votación, para que uno de ellos se enfrentara a Enzo Aguilar. Sin embargo, la rubia decidió darle el punto a Damián Ávila, pero se llevó una gran decepción con los resultados.

Rocío Marengo explota contra sus compañeros

Rocío Marengo rompió en llanto tras conocer que Yasmín fue la elegida para enfrentar a Enzo en la H.

“Estoy como el ort…, no me di cuenta. No sé, no sirvo para esto”, les dijo a Axel y Yasmín en la habitación del staff. Ante esto, la bailarina se mostró muy ofuscada y no se creyó las lágrimas de su compañera.

“Era claro, no me digas así. No creo que no te hayas dado cuenta”, respondió Corti muy ofuscada. Sin embargo, Marengo intentó justificarse: “No lo sé hacer, no quiero ser mala. Te juro que no me di cuenta. Me siento una bolu… No quería ser mala con Axel, no quería que el voto dependa de mí. No me imaginé. (Damián) fue un maricón y se lo vuelvo a decir”.

La ex de Eduardo Ford no dudó en apuntar hacia sus compañeros. “Lloro porque me da bronca, son unos cínicos. Se miran haciéndose los buenitos y son una mier…”, finalizó.

Juan Martino fue expulsado de El hotel de los famosos 2

Juan Martino fue acusado de abuso sexual por parte de Flor Moyano, este terrible hecho habría sucedido durante su participación en El hotel de los famosos 2.

Como los programas son grabado, se pudo ver al actor hasta el episodio emitido el 10 de febrero. Y es que el Chino Leunis anunció la expulsión al resto de participantes.

“Estimados y estimadas, les pido que me presten atención porque tengo un anuncio importante para hacerles”, empezó diciendo el conductor. “Como se habrán dado cuenta, Juanma no está en El Hotel. Como sabrán, nuestro objetivo es cuidarlos a todos. Que se sientan acompañados y a gusto en el certamen. Por eso decidimos apartarlo de la competencia”, anunció, dejando muy sorprendidos a los participantes.