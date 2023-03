‘El hotel de los famosos 2’: Sebastián Cobelli votó contra Fernando Carrillo y actor asegura que está "obsesionado" con él

En una nueva emisión de El hotel de los famosos 2, los participantes tuvieron que votar para definir al duelista de la H. Sebastián Cobelli le brindó su voto a Fernando Carrillo e hizo un comentario que enfureció al actor venezolano.

Sebastián Cobelli ‘lapida’ a Fernando Carrillo

Al momento de dar su voto, el exfutbolista compartió sus motivos: “Mi viejo me enseñó a respetar. Mi viejo me enseñó la humildad y mi viejo me enseñó el amor. La persona por quien voy a votar no tiene esos tres pilares. Mi voto es para Fernando Carrillo”, indicó.

Lee también: 'El hotel de los famosos 2': Fernando Carrillo tuvo un fuerte cruce de palabras con Emiliano Rella

Ante ello, el actor afirmó lo siguiente: “Yo no comparto, perfecto, gracias, bienvenido ese voto. Yo no comparto nada de las opiniones del señor”, indicó en un primer momento. Luego, en el backstage, aseguró que sus compañeros están obsesionados con botarlo. “Desde el capítulo uno que están ob-se-sio-na-dos. No es difícil darse cuenta de que están obsesionados”, señaló. “Son unos obsesionados, son unos obsesionados, son unos obsesionados, ahhhh”, complementó.

Fernando Carrillo y Rocío Marengo se enfrenta en la H

El conductor Chino Leunis se mostró divertido por la escena. “Un tema que puede estar rankeando en el número uno de los rankings de la República Argentina”, mencionó. Por otro lado, anunció quien será el otro duelista de la H: “Muy bien, siete votos para Fer, Rocío, Fer va a ser tu rival como fue en la última H”.

Lee también: ‘El hotel de los famosos’: Flor Moyano y Flor Ventura rompieron en llanto

El resultado fue el mismo que la semana pasada, por lo que Rocío Marengo lo tomó con humor.“No están viendo el programa pasado, están viendo uno nuevo, pero con los mismos participantes”, mencionó la participante.

“Tendremos una H mañana, pueden ser las últimas 24 horas de cualquiera de los dos, así que, si tienen algo pendiente, conversaciones, abrazos, besos, comentarios, perdones, lo que sea, lo pueden aprovechar”, sugirió El Chino Leunis. Por su parte, el actor venezolano aceptó el nuevo reto. “Gracias porque la H te hace más protagonista”, les dijo a sus compañeros.