Esposa de notario confirma que mantenía una relación el día que Giuliana Rengifo entró a su casa: "Sí, estaba casada"

Magaly Medina difundió el audio de la llamada que mantuvo con Katerine Tapia, esposa de Paul Pineda. La mujer se comunicó con la ‘Urraca’ el día que la conductora de televisión reveló que fue la misma pareja del notario quien brindó el dato para ampayarlo con Giuliana Rengifo.

Tras la revelación de los chats, la pareja de Pineda mantuvo contacto con la presentadora de televisión en plena emisión del programa. Tapia señaló estar muy mortificada por la situación. Asimismo, aceptó que su matrimonio se rompió tras la difusión del ‘ampay’.

“Señora Magaly, todas estas noticias que se vienen difundiendo la verdad son muy devastadoras para mí. Me han hecho abrir los ojos en muchas cosas que están pasando, mi matrimonio está acabado y yo ya no tengo más que decir”, empezó diciendo la abogada.

Además, la fiscal confirmó que aún mantenía una relación amorosa con Pineda el día que la cumbiambera entró a su casa para ofrecer un show privado.

“Sí, estaba casada, estaba casada”, agregó Tapia.





Giuliana Rengifo pide a Magaly parar con sus ataques por el bien de su familia

Por la tarde del miércoles, Giuliana Rengifo estuvo en el programa ‘En boca de todos’ para dar sus descargos. La cumbiambera le pidió a Magaly Medina parar con sus ataques, pues sus hijas se estaban viendo afectadas.

“Si es que no se retractan, yo no me voy a quedar tranquila. Tengo una familia, tengo hijas porque en el colegio existe el bullying, señores, entonces no se van a meter con mis hijas. Te digo de frente Magaly Medina, para con esto porque el señor Paul es una persona separada, no te dejes llevar ni te identifiques con nadie porque nadie se ha metido en tu relación”, señaló Rengifo.